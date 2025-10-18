Sénégal : Cinq nouveaux accords de coopération signés avec le Rwanda

Le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une visite officielle à Kigali marquée par la signature de cinq accords bilatéraux entre le Sénégal et le Rwanda. Ces partenariats couvrent les domaines des visas, du développement, de l’agriculture, de la santé et des services pénitentiaires. L’objectif affiché est de renforcer la coopération africaine sur la base de la confiance, de la solidarité et de la complémentarité.

Une coopération élargie à cinq secteurs stratégiques

Le Sénégal et le Rwanda ont signé, ce jeudi à Kigali, cinq accords de coopération visant à consolider leurs relations dans des secteurs clés. Le premier, relatif à la suppression des visas, facilitera la mobilité entre les deux pays et encouragera les échanges économiques, touristiques et académiques. Le second, axé sur le développement et l’agriculture, prévoit la mise en œuvre de programmes conjoints dans la sécurité alimentaire et la transformation agro-industrielle.

Un troisième accord, portant sur la santé, ouvre la voie à un partage d’expertise médicale, au renforcement des infrastructures sanitaires et à la formation du personnel. Par ailleurs, la convention relative aux services pénitentiaires traduit une approche innovante d’échanges institutionnels dans le domaine de la justice et de la réinsertion. Ces accords traduisent la volonté commune des deux États de construire un partenariat de long terme, ancré dans les priorités africaines.

Les autorités des deux pays ont salué ces signatures comme une étape majeure vers une coopération « exemplaire et équilibrée ». Plusieurs projets pilotes devraient être lancés dès 2026, notamment dans les domaines agricole et sanitaire.

Une diplomatie africaine tournée vers l’intégration et l’autonomie

Cette visite officielle s’inscrit dans une tournée régionale du président Bassirou Diomaye Faye, qui effectue un déplacement de travail au Rwanda à partir du 17 octobre 2025, avant de se rendre au Kenya du 19 au 21 octobre. Elle marque une nouvelle orientation de la diplomatie sénégalaise, davantage tournée vers le continent et la mutualisation des ressources africaines.

Depuis son investiture, le chef de l’État a multiplié les initiatives de coopération intra-africaine, privilégiant les partenariats fondés sur la complémentarité économique et la souveraineté des politiques publiques. Le rapprochement entre Dakar et Kigali s’inscrit dans cette logique, illustrant une volonté partagée d’explorer des solutions africaines aux défis du développement, de la gouvernance et de la santé publique.

Les cinq accords signés à Kigali traduisent ainsi la convergence de deux visions africaines résolument engagées vers une intégration économique et institutionnelle plus profonde.