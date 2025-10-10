Sénégal : Conseil des ministres, le président Diomaye Faye fixe un cap de transformation

Réuni ce jeudi 9 octobre 2025 sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil des ministres a abordé plusieurs axes stratégiques pour accélérer la transformation du pays. L’accent a été mis sur l’attractivité économique, le suivi des politiques publiques, la modernisation de l’enseignement supérieur et le développement des zones frontalières. Le président a insisté sur la nécessité d’un nouveau rythme d’action gouvernementale et d’une gestion plus rigoureuse des projets.

Investissements, gouvernance et planification publique

Le chef de l’État a salué le succès de la deuxième édition du Forum Invest in Senegal, tenue les 7 et 8 octobre à Diamniadio, ayant permis de mobiliser des engagements d’investissement significatifs. Il a félicité l’ensemble du gouvernement et adressé une mention particulière à l’APIX, pour son rôle dans la coordination de l’événement. Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en œuvre effective des 51 accords signés et à l’opérationnalisation rapide des projets issus du forum.

Le président a également appelé à renforcer la digitalisation des services publics et à accélérer les réformes administratives pour consolider l’environnement des affaires. Il a insisté sur l’importance de « changer de paradigme » dans la conduite des projets publics et privés, en adoptant des modes de financement innovants et mieux adaptés aux ambitions nationales. Le suivi de l’Agenda national de Transformation demeure au cœur de cette stratégie, soutenue par les Lettres de Politique sectorielle de Développement (LPSD), que chaque ministère doit finaliser sous la supervision du Premier ministre et du ministre du Plan.

Sur le plan universitaire, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la centralité de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le développement du pays. Il a demandé au ministre concerné de finaliser le Plan d’actions prioritaires 2026-2028 pour accompagner la modernisation des universités et la valorisation des pôles d’innovation. Ce programme s’intègre dans la vision globale de transformation du système éducatif national.

Territoires frontaliers, solidarité et ouverture diplomatique

Concernant la cohésion territoriale, le président a mis en avant la dimension stratégique des zones frontalières, essentielles à la sécurité et à l’intégration économique. Il a chargé le Premier ministre, ainsi que les ministres de l’Intérieur, des Finances et des Infrastructures, de mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les infrastructures sociales de base. Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) sera relancé, et un Conseil national annuel de suivi du développement des zones frontalières instauré.

Sur le plan social, le chef de l’État a appelé à une refonte des instruments de protection et de solidarité nationale. Il a ordonné la réactivation des Bourses de Solidarité nationale (BSN) et des aides d’urgence aux ménages en difficulté, dans une démarche axée sur l’équité, la transparence et l’inclusion.

En matière de communication gouvernementale, un rappel important a été fait : le gouvernement lancera dès vendredi 10 octobre la première édition de la conférence de presse régulière « Kaddu » – qui signifie « parole » en wolof. Ce rendez-vous public vise à instaurer un dialogue direct et régulier entre l’exécutif et les citoyens, permettant de rendre compte de l’action gouvernementale et d’en renforcer la transparence.

Enfin, sur le plan diplomatique, Bassirou Diomaye Faye a annoncé deux visites de travail : au Rwanda, du 17 au 19 octobre, à l’invitation du président Paul Kagame, puis au Kenya, du 19 au 21 octobre, où il sera reçu par le président William Ruto. Ces déplacements s’inscrivent dans une volonté de consolidation des relations Sud-Sud et d’approfondissement de la coopération africaine.