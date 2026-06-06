Sénégal : Un journaliste suspendu après des critiques sur la nouvelle ministre des sports

Un journaliste de la télévision nationale sénégalaise a été suspendu après la publication d’un post ciblant Djireye Clotilde Coly, nommée ministre des Sports en début de semaine et qui procédait jeudi à sa passation de service avec sa prédécesseure Khady Diène Gaye.

Deux institutions engagent des procédures

Pape Djibril Gueye, employé de la chaîne publique, avait publié un message remettant en cause la nomination de la nouvelle ministre au nom de la cohérence avec les valeurs souverainistes défendues par le président Bassirou Diomaye Faye. « En cohérence avec la souveraineté qu’il prône, Diomaye n’aurait jamais dû nommer cette dissidente culturelle à la tête d’un département ministériel. Un ministre sénégalais doit ressembler aux Sénégalais qu’il représente », écrivait-il.

La chaîne de télévision nationale a annoncé la suspension du journaliste à la suite de cette publication. Parallèlement, le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), école de journalisme rattachée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre.

Une nomination dans un gouvernement remanié

Djireye Clotilde Coly fait partie du nouveau gouvernement de trente membres constitué en début de semaine, lequel a tenu son premier conseil des ministres vendredi. Sa passation de service avec Khady Diène Gaye, jeudi, marquait officiellement sa prise de fonctions à la tête du département des Sports.

L’issue des deux procédures disciplinaires — à la chaîne nationale et au CESTI — n’a pas encore été rendue publique. Les décisions finales des deux institutions sont attendues dans les prochains jours.