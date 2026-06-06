Sénégal : Le congrès de PASTEF s'ouvre sur fond d'exclusions de proches de Diomaye

PASTEF-Les Patriotes tient ce samedi son congrès à Diamniadio, au moment où le parti acte l’éviction de plusieurs figures proches du président de la République Bassirou Diomaye Faye, sanctionnées pour avoir rejoint le gouvernement dirigé par le Premier ministre Al Aminou Lo. Le parti a communiqué sur l’intégration de 55 organisations en son sein — 9 partis politiques et 46 mouvements —, présentée comme une étape vers la construction d’un « Sénégal souverain, juste et prospère ». Ce mouvement de fusion élargit la base militante du parti à l’occasion d’une échéance interne majeure.

Des ministres exclus pour avoir intégré le gouvernement Lo

Dans les jours précédant le congrès, PASTEF a retiré de ses instances plusieurs responsables ayant accepté un portefeuille ministériel dans le gouvernement d’Al Aminou Lo, nommé Premier ministre après la rupture entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le parti avait émis un mot d’ordre explicite interdisant à ses membres de participer à cette équipe gouvernementale. Les contrevenants ont été écartés des structures du parti les uns après les autres.

Ces exclusions touchent jusqu’à présent des proches du président Diomaye, sans que ce dernier soit lui-même visé. Bassirou Diomaye Faye demeure officiellement membre de PASTEF, le parti qui l’a présenté à l’élection présidentielle de mars 2024 et l’a porté au pouvoir dès le premier tour.

Investiture de Sonko prévue dimanche au Dakar Aréna

Le congrès de ce samedi sera suivi dimanche par l’investiture d’Ousmane Sonko, secrétaire général du parti, au Dakar Aréna de Diamniadio. La tenue de cet événement dans la même ville que le congrès souligne la volonté du parti de marquer une continuité entre les deux séquences.

La question de la position institutionnelle du président Diomaye vis-à-vis de PASTEF reste ouverte. Aucune décision formelle concernant sa propre appartenance au parti n’a été annoncée à ce stade, les sanctions prononcées ne visant pour l’heure que les membres de son entourage ayant rejoint le gouvernement Lo ou ayant choisi de rester dans le cabinet du Président de la République.