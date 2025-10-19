Sénégal : Décès du jeune footballeur Cheikh Touré, le Ghana ouvre une enquête

Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a confirmé le décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré à Kumasi, au Ghana, le vendredi 17 octobre 2025. Selon les premières investigations, le joueur aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds. Les autorités sénégalaises ont dépêché une mission diplomatique pour accompagner la procédure d’enquête et le rapatriement de la dépouille.

Les autorités sénégalaises s’impliquent dans le suivi du dossier

Le gouvernement sénégalais a annoncé samedi avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour élucider les circonstances du drame survenu à Kumasi, dans la région d’Ashanti, à environ 250 km d’Accra. D’après les informations recueillies par l’Ambassade du Sénégal, la dépouille du jeune athlète repose actuellement à la morgue Ebenezer de Tafo.

Deux agents consulaires seront envoyés sur place dès le 19 octobre 2025 afin d’appuyer les autorités locales dans leurs démarches administratives et judiciaires. Le ministère a assuré qu’un suivi diplomatique rigoureux sera maintenu jusqu’à la restitution du corps à sa famille au Sénégal. Les autorités ghanéennes ont par ailleurs été officiellement saisies pour diligenter une enquête approfondie sur les faits présumés d’escroquerie ayant conduit à la mort du joueur.

Le communiqué du ministère évoque un réseau d’individus exploitant de jeunes sportifs à travers de fausses promesses de tests à l’étranger, soulignant la nécessité d’une vigilance accrue autour des filières non officielles de recrutement sportif.

Une tragédie qui bouleverse le monde sportif sénégalais

Le même jour, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a également exprimé sa profonde tristesse face à la disparition du gardien de but Cheikh Touré, pensionnaire de l’académie Esprit Foot de Yeumbeul. Le communiqué rendu public à Dakar rend hommage à un jeune talent disparu « dans des circonstances dramatiques à l’étranger » et présente ses condoléances à la famille, aux proches et à la communauté sportive nationale.

Les premiers témoignages recueillis auprès des proches de Cheikh Touré laissent penser qu’il aurait été piégé par de faux recruteurs sous prétexte d’un essai à l’extérieur. Ce drame ravive le débat sur la sécurité des jeunes footballeurs et la régulation des circuits de transfert non agréés. Plusieurs associations sportives appellent désormais à renforcer les contrôles sur les intermédiaires et à sensibiliser les académies locales sur les risques liés aux recrutements non vérifiés.

Le Ministère des Affaires étrangères a assuré que le corps du défunt sera rapatrié dès que les autorisations nécessaires seront obtenues, et que le Sénégal suivra de près l’évolution de l’enquête ouverte par les autorités ghanéennes.