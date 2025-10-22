La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des dix joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain 2025. Le Sénégal y place deux représentants majeurs, Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye, tous deux piliers de la nouvelle génération des Lions. À leurs côtés, Édouard Mendy et Marc Diouf, ex-gardien de Teungueth FC, figurent parmi les dix meilleurs gardiens africains. Le sélectionneur national Pape Thiaw est, lui aussi, distingué dans la catégorie des dix meilleurs entraîneurs africains de l’année.

Le Sénégal confirme son ancrage

Ces nominations traduisent la continuité d’une dynamique sportive que le Sénégal entretient depuis plusieurs saisons au sommet du football africain. Avec Pape Matar Sarr (Tottenham) et Iliman Ndiaye (Marseille), la sélection sénégalaise peut se targuer d’avoir deux jeunes talents en pleine ascension, déjà décisifs en club comme en équipe nationale. Leur présence dans la course au Ballon d’Or africain 2025 récompense à la fois la performance individuelle et la régularité d’un groupe champion d’Afrique en titre il y a trois ans. Du côté des gardiens, Édouard Mendy, lauréat de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, et Marc Diouf, révélation locale passée par Teungueth FC, incarnent deux parcours complémentaires : l’un forgé sur la scène mondiale, l’autre issu du championnat national, désormais reconnu par la CAF.

Le sélectionneur Pape Thiaw, ancien international et actuel entraîneur des Lions, complète ce tableau d’honneur. Nommé parmi les dix meilleurs techniciens africains, il doit cette reconnaissance à sa rigueur et à la cohérence tactique imprimée à la sélection depuis sa prise de fonction. La CAF souligne ainsi la capacité du banc sénégalais à maintenir l’équipe dans le haut niveau continental. Une telle visibilité dans plusieurs catégories traduit la solidité d’un modèle sportif et institutionnel porté par la Fédération sénégalaise de football, un élément clé pour la continuité du succès national, une phrase propice à l’intégration d’un lien vers la FSF.

De nouveaux visages pour maintenir l’excellence

Depuis le début des années 2000, le Sénégal compte parmi les pays les plus décorés aux CAF Awards. El Hadji Diouf avait ouvert la voie en remportant le titre de meilleur joueur africain en 2001 et 2002, après son épopée avec les Lions du Mondial coréen. Une génération plus tard, Sadio Mané a prolongé cette lignée en décrochant deux fois le trophée (2019 et 2022) et en terminant deuxième du Ballon d’Or mondial en 2022. Ces distinctions symbolisent l’évolution d’un football national passé de la promesse à la confirmation, tout en inspirant les jeunes footballeurs formés dans les académies locales telles que Diambars ou Génération Foot, un passage idéal pour un futur lien vers ces institutions.

Cette régularité au plus haut niveau résulte d’une politique sportive structurée, axée sur la formation et le suivi des talents à l’étranger. La présence de quatre Sénégalais dans trois catégories majeures illustre l’équilibre entre relève locale et expérience internationale. Au-delà du prestige individuel, ces nominations témoignent d’une maturité collective : celle d’un pays qui s’affirme, saison après saison, comme une puissance durable du football africain.

Les lauréats des CAF Awards 2025 seront annoncés lors de la cérémonie prévue à la fin de l’année au Maroc.