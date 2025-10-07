Sénégal : Dette cachée, FMI... la refondation des partenariats selon Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a livré un discours fort à Dakar, appelant à une refondation du modèle économique du Sénégal. Il a insisté sur la nécessité d’un partenariat « gagnant-gagnant » avec les investisseurs étrangers, tout en affirmant que l’avenir du pays dépend avant tout de ses propres citoyens. Son intervention intervient alors que le Forum Invest in Sénégal (FII 2025) se tient aujourd’hui et demain, réunissant plusieurs centaines de décideurs et d’investisseurs internationaux.

Un appel à un rééquilibrage des partenariats économiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à rassurer les investisseurs tout en traçant une ligne claire : le Sénégal souhaite désormais bâtir un partenariat plus équilibré et durable. Selon lui, les modèles de coopération expérimentés jusqu’ici ont révélé des failles, notamment à travers un audit ayant mis en lumière une part importante de dette non révélée. Il a dénoncé le débat interne qui, alimenté par certains médias, tend à faire croire que le sort du pays dépend uniquement de ses relations avec l’extérieur.

« Ce n’est pas le cas », a-t-il martelé, soulignant que si la collaboration avec les partenaires internationaux, y compris le Fonds monétaire international (FMI), demeure importante, elle ne saurait être le seul levier de redressement. Il a précisé que le développement national reposera d’abord sur les efforts d’assainissement budgétaire et de rigueur financière menés par le gouvernement. Ces réformes, estime-t-il, renforceront la crédibilité du Sénégal sur la scène économique et financière.

Le chef du gouvernement a également évoqué la nécessité d’intégrer dans la politique budgétaire toutes les ressources indispensables à la réalisation du plan de développement national. Selon lui, ce n’est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui résoudra les difficultés structurelles du pays, mais la capacité du Sénégal à gérer efficacement ses propres moyens.

FII Sénégal 2025 : une tribune stratégique pour les ambitions nationales

Le discours du Premier ministre intervient alors que le Forum Invest in Sénégal se déroule au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). L’événement, placé sous le thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir », réunit des investisseurs venus d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie. Les discussions portent sur la relance de l’investissement productif, la diversification des partenariats et la consolidation de la souveraineté économique du pays.

Dans son intervention, Ousmane Sonko a également abordé la question du multilatéralisme, appelant à une réflexion profonde sur son évolution. Selon lui, même les grandes puissances sont aujourd’hui contraintes de passer par des institutions multilatérales pour coopérer, au détriment des relations bilatérales directes. « Les conditions seront réunies pour collaborer avec un pays, mais on dira : nous attendons le FMI », a-t-il déploré, avant d’ajouter que les pays africains doivent d’abord compter sur eux-mêmes.

Ce message, prononcé en marge d’un forum symbolisant l’ouverture économique du Sénégal, réaffirme la volonté du gouvernement d’allier attractivité et souveraineté. Le ton se veut pragmatique : attirer les investisseurs, tout en garantissant que le développement du pays reste d’abord l’œuvre du peuple sénégalais.