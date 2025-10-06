Sénégal : Deux morts et plusieurs blessés dans l’effondrement d’un immeuble à Kaolack

Un immeuble de type R+2 s’est effondré dimanche soir vers 20 h 25 dans le quartier Passoire, à Kaolack. Selon le commandant Sambou, joint par SUD FM, le bilan provisoire fait état de deux morts et sept blessés. Les secours, renforcés par des équipes venues de la capitale, poursuivent les opérations pour sécuriser la zone et rechercher d’éventuelles victimes coincées sous les décombres. L’origine de l’effondrement reste à déterminer.

Les secours toujours mobilisés à Passoire

L’effondrement est survenu alors que plusieurs personnes se trouvaient à proximité du bâtiment. La dalle d’un immeuble R+2 a cédé brusquement, provoquant la chute partielle de la structure. Selon les premiers éléments recueillis sur place, les victimes ont été surprises par l’effondrement d’une partie du plancher supérieur. Les sapeurs-pompiers de Kaolack, assistés par des renforts dépêchés depuis Dakar, ont rapidement engagé des opérations de dégagement pour extraire les blessés et sécuriser le périmètre.

Les rescapés ont été évacués vers l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass, où ils reçoivent des soins d’urgence. Les autorités locales, accompagnées d’ingénieurs du génie civil, procèdent à une évaluation de la stabilité du reste de la structure. Des experts affirment qu’un contrôle plus strict des constructions en cours est indispensable pour éviter la répétition de tels drames, une question que plusieurs médias nationaux comptent approfondir dans leurs éditions à venir.

Publicité

Les effondrements d’immeubles, une menace récurrente

Les effondrements d’immeubles se multiplient depuis plusieurs mois au Sénégal, en particulier dans les zones urbaines en forte expansion. Les causes les plus fréquemment relevées concernent la qualité des matériaux, le non-respect des normes techniques et l’absence de contrôle systématique des chantiers. Lors d’un Conseil des ministres récent, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour « mettre un terme à ce phénomène », notamment la mise en place d’une cellule de suivi et d’inspection régulière des bâtiments à risque. Ces décisions visent à responsabiliser les promoteurs immobiliers et à renforcer les sanctions contre les constructions illégales.

À Kaolack, plusieurs habitants du quartier Passoire ont confié leur inquiétude face à l’état de certains immeubles anciens, souvent surélevés sans autorisation formelle. La municipalité envisage d’élargir les contrôles aux quartiers périphériques où la densité de constructions non déclarées est en hausse.

Le drame survenu dimanche rappelle l’urgence d’appliquer les mesures prévues et de renforcer la vigilance autour des chantiers urbains. Les opérations de secours se poursuivent à Kaolack, alors que les autorités s’emploient à éviter tout nouvel effondrement dans cette zone à forte densité d’habitat.