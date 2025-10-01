Sénégal : Forum Invest in Senegal 2025, cap sur 10 000 milliards de FCFA

L’Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux prépare l’édition 2025 du Forum Invest in Senegal. Prévu les 7 et 8 octobre à Diamniadio, ce rendez-vous ambitionne d’atteindre le seuil symbolique de 10 000 milliards FCFA d’intentions d’investissement. Lors de la précédente édition, les annonces s’étaient élevées à 6 394 milliards. Cette nouvelle édition se veut plus inclusive, avec une attention particulière aux projets structurants et à l’allègement des procédures administratives.

Objectif renforcé et projets prioritaires

L’Apix S.A. vise une progression notable en fixant la barre à 10 000 milliards FCFA d’intentions d’investissement. Selon Abibatou Emmanuel Thiam, directrice des Investissements et Partenariats, ce volume est « réaliste », car la Vision 2025 identifie un portefeuille bien supérieur à ce chiffre. Les secteurs retenus couvrent l’agriculture, le développement industriel et les zones économiques spéciales. Plusieurs investisseurs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt pour des projets qualifiés de catalytiques, capables de transformer durablement l’économie.

L’édition de 2023 avait permis plus de 1 000 rencontres d’affaires et la signature de 10 protocoles. En 2025, les organisateurs entendent élargir le spectre et renforcer les échanges public-privé. Des facilités administratives sont également prévues, notamment pour les investissements en milieu rural, afin d’assurer une meilleure couverture territoriale et un impact direct sur les communautés locales. Un site dédié au forum permettra de centraliser les informations et d’orienter les investisseurs potentiels vers les projets phares.

Un forum inscrit dans la nouvelle dynamique économique

Ce rendez-vous intervient dans un contexte où le Sénégal a récemment adopté un nouveau code des investissements. Ce dispositif juridique vise à améliorer l’attractivité du pays par une fiscalité adaptée, des incitations aux partenariats public-privé et une simplification des démarches administratives. L’objectif affiché est de créer un environnement favorable aux entreprises, de sécuriser les capitaux étrangers et d’accompagner la montée en gamme des filières stratégiques. Cette réforme s’inscrit dans une continuité de mesures visant à renforcer le climat des affaires, illustrées par la place occupée par le pays dans les classements régionaux de l’UEMOA.

Le Forum Invest in Senegal 2025 se fixe plusieurs axes : accroître l’attractivité économique, stimuler un dialogue structuré entre acteurs publics et privés, accélérer la transformation durable des territoires et valoriser le potentiel humain. L’Arabie Saoudite, invitée d’honneur, symbolise la volonté de diversifier les partenariats en s’ouvrant à de nouvelles zones de coopération. Ce choix traduit aussi l’importance croissante des relations économiques avec les pays du Golfe.

Le Sénégal souhaite ainsi utiliser cette édition pour affirmer son rôle de hub économique ouest-africain et démontrer sa capacité à accueillir des capitaux destinés à des projets structurants, en phase avec la Vision 2050.