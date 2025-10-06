Sénégal : Hausse des prix pour le match contre la Mauritanie

À quelques jours du choc entre le Sénégal et la Mauritanie pour les éliminatoires, la Fédération sénégalaise de football a présenté une nouvelle grille tarifaire. Les prix des places triplent, voire quadruplent selon les zones, suscitant la colère des supporters. La FSF évoque une meilleure organisation, mais la question du pouvoir d’achat reste centrale.

Des tarifs en nette augmentation

Lors du dernier match contre le Soudan en septembre, les billets les plus abordables coûtaient 1 000 et 3 000 FCFA dans les zones populaires, et 5 000 FCFA dans les tribunes jaunes centrales. Désormais, la zone rouge passe de 1 000 à 3 000 FCFA, soit trois fois le prix. En zone jaune virage, les tickets grimpent de plus de 200% et coûtent 10 000 FCFA contre 3 000 auparavant, et la zone jaune centre atteint 20 000 FCFA soit quatre fois son prix initial. Les loges annexes sont désormais facturés à 20 000 FCFA, tandis que la loge VIP reste à 50 000 FCFA.

Cette révision intervient après un précédent match des Lions à Dakar marqué par des revendeurs qui avaient fait exploser les prix. Le président nouvellement élu de la Fédération sénégalaise de football avait alors présenté ses excuses et promis une billetterie plus juste pour le match suivant.

Un pari risqué pour la nouvelle équipe fédérale

Le Sénégal affrontera la Mauritanie au Stade Abdoulaye Wade, un stade moderne de 50 000 places qui n’a fait son plein qu’une fois depuis son inauguration. Beaucoup craignent qu’avec ces nouveaux tarifs, il reste partiellement vide malgré l’enjeu du match. Les observateurs redoutent un désengagement du public, fidèle mais sensible aux conditions économiques actuelles.

La FSF justifie cette hausse par la digitalisation et la nécessité d’équilibrer ses finances, tout en cherchant à professionnaliser la gestion des événements. Si cette stratégie vise à moderniser le football national, elle risque de creuser l’écart avec les supporters populaires.

Des propositions émergent déjà : tarifs différenciés, formules d’abonnement ou offres pour jeunes et familles. Ces mesures pourraient maintenir la ferveur nationale autour des Lions tout en préservant la stabilité financière de la fédération. Le match face à la Mauritanie servira de test grandeur nature pour la nouvelle direction.