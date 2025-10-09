Sénégal : La fièvre de la vallée du Rift fait 16 morts, Saint-Louis en première ligne

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, mercredi 8 octobre, la confirmation de 119 cas de fièvre de la vallée du Rift, dont 16 décès. La région de Saint-Louis concentre la majorité des contaminations, tandis que des cas isolés ont été recensés dans d’autres zones du nord du pays. Les autorités sanitaires renforcent la surveillance épidémiologique et poursuivent les actions de vaccination du bétail pour limiter la propagation du virus.

La région de Saint-Louis reste l’épicentre de l’épidémie

Selon le communiqué officiel, le Sénégal a enregistré 119 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, dont 16 décès depuis le début de l’épidémie. La quasi-totalité des contaminations se situe dans la région de Saint-Louis, avec 110 cas, dont 69 personnes désormais guéries. Les districts sanitaires les plus touchés sont ceux de Richard Toll (62 cas) et Saint-Louis (38 cas), suivis par Dagana (6 cas), Podor (2 cas) et Pété (2 cas).

Dans la région voisine de Louga, les services de santé signalent quelques cas supplémentaires, notamment à Linguère (3 cas) et Keur Momar Sarr (1 cas). Des équipes mobiles ont été déployées sur place pour intensifier la surveillance et la sensibilisation communautaire. Le ministère indique qu’une coordination étroite est assurée entre les services vétérinaires et les autorités locales pour prévenir de nouvelles transmissions.

Campagne vétérinaire et surveillance renforcée des maladies zoonotiques

La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale transmise par les moustiques, affectant principalement le bétail avant de contaminer l’humain. Pour contenir sa progression, les services vétérinaires ont lancé une campagne de vaccination du cheptel. Plus de 3 700 têtes de bétail — moutons, chèvres et bœufs — ont déjà été vaccinées dans les zones à risque. Cette mesure vise à interrompre la chaîne de transmission et à protéger les éleveurs, dont les troupeaux constituent souvent le premier foyer d’infection.

Par ailleurs, le communiqué du ministère fait état de la détection d’un nouveau cas de Mpox (variole du singe) à Dakar, portant à six le nombre total de cas enregistrés, dont un guéri. Tous les cas ont été identifiés dans la capitale et font l’objet d’un suivi rapproché par les autorités sanitaires.

La surveillance épidémiologique reste active sur l’ensemble du territoire, avec un accent particulier sur les zones du nord où les déplacements d’animaux et les conditions climatiques actuelles favorisent la prolifération des vecteurs.