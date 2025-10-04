Sénégal : Lancement du compte à rebours des JO de la jeunesse

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 a annoncé le lancement officiel du compte à rebours de l’évènement mondial à partir du 31 octobre prochain. La présentation de la mascotte officielle, des journées portes ouvertes et un festival sportif sont également au programme. Ces activités marquent une étape symbolique dans la préparation de la première édition des JOJ accueillie sur le sol africain.

Un mois d’octobre sous le signe du sport et de la culture

Réunis à Dakar lors d’une conférence de presse vendredi, les responsables du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) ont présenté les grandes lignes des activités prévues à un an du coup d’envoi de la compétition. Le directeur de la communication, Abdoulaye Kanouté, a indiqué que les célébrations débuteront le 31 octobre par la révélation de la mascotte officielle, d’abord au Palais de la République en présence des autorités, puis au Musée des civilisations noires pour le grand public. Le même jour, un événement symbolique sera organisé à la gare de Dakar pour marquer le lancement du compte à rebours jusqu’à l’ouverture des Jeux.

Le directeur des opérations du COJOJ, Thierno Cissé, a pour sa part annoncé la tenue de “journées portes ouvertes” du 4 au 7 novembre en partenariat avec les comités nationaux olympiques (CNO). Ces activités seront suivies du festival “Dakar en jeux”, prévu du 4 au 9 novembre, qui se déroulera entre la gare de Dakar, le Dakar Arena de Diamniadio et la station balnéaire de Saly-Portudal, sur la Petite-Côte. Ce rendez-vous populaire réunira démonstrations sportives, expositions et rencontres entre jeunes athlètes et encadreurs.

Une première historique pour l’Afrique

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026, sur trois sites : Dakar, Diamniadio et Saly. Placée sous le thème « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », cette quatrième édition marquera la première organisation des JOJ sur le continent africain. Le projet, validé par le Comité international olympique (CIO), incarne la volonté de promouvoir une jeunesse sportive et entreprenante, tout en valorisant le savoir-faire africain en matière d’organisation d’évènements internationaux.

Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 devraient rassembler des délégations venues de tous les continents, représentant plus de 200 comités olympiques nationaux. L’évènement constituera une vitrine pour la jeunesse africaine et un jalon important pour le rayonnement sportif du Sénégal sur la scène mondiale.