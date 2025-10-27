Sénégal : Lancement du train Touba–Mbacké–Ngabou, symbole d'un renouveau

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a inauguré samedi à Touba la nouvelle ligne ferroviaire reliant Touba, Mbacké et Ngabou. Ce projet, entièrement réalisé par une expertise locale, ambitionne de faciliter le transport de masse dans la région de Diourbel, notamment pour les élèves et les travailleurs. Deux rames rénovées d’une capacité de 240 places assises chacune assureront le service, offrant une alternative sûre et régulière au transport routier. Cette mise en service marque une étape importante dans la politique de modernisation du réseau ferroviaire sénégalais.

Une ligne locale portée par une ambition nationale

Le lancement de la ligne Touba–Mbacké–Ngabou (TMN) illustre la volonté des autorités de redonner au rail une place centrale dans la mobilité intérieure. Le ministre Yankhoba Diémé a souligné que ce train est le fruit d’une « expertise 100 % locale », résultat d’un travail de réhabilitation complet des équipements et de l’infrastructure existante. La flotte mise en circulation comprend deux rames réversibles capables d’accueillir près de 500 passagers au total, si l’on inclut les places debout.

Pensée pour réduire la congestion routière et améliorer l’accès aux services dans cette zone à forte densité, la ligne devrait notamment soulager le transport des élèves et des petits commerçants entre Touba, Mbacké et les localités voisines. Les autorités locales espèrent que la régularité du service contribuera à redynamiser les échanges économiques et à désenclaver les zones périphériques. Des ajustements techniques et organisationnels sont déjà envisagés pour étendre le service à moyen terme vers d’autres communes de la région.

Un jalon du grand projet Dakar–Kidira

La pertinence de cette nouvelle ligne s’apprécie également dans une perspective nationale. Elle constitue un maillon du vaste projet de réhabilitation de la liaison ferroviaire Dakar–Kidira, un axe stratégique traversant le pays d’ouest en est jusqu’à la frontière malienne. Ce corridor ferroviaire, essentiel pour le transport des marchandises et des passagers, fait partie du programme de modernisation du réseau initié par l’État pour renforcer la connectivité territoriale et régionale.

L’expérience acquise sur le segment Touba–Ngabou servira de modèle pour la remise en service progressive d’autres tronçons du réseau national. En connectant progressivement les zones économiques clés du pays, le Sénégal vise à rétablir le rôle structurant du rail dans le développement logistique et industriel.

La ligne TMN, opérationnelle depuis ce samedi, est ainsi appelée à devenir un symbole du renouveau ferroviaire et de la relance du transport public durable au Sénégal.