Sénégal : Le frère de l’ancien Président de la République en garde à vue

Le couple Aliou Sall reste sous garde à vue, malgré le dépôt d’une caution de 240 millions de francs CFA. Son avocat, Me El Hadji Diouf, dénonce un prolongement injustifié et réclame la libération immédiate de ses clients. Le dossier, désormais entre les mains du parquet financier, cristallise les tensions entre défense et autorités judiciaires sur la procédure de mise en liberté provisoire.

Des justifications jugées suffisantes par la défense

Face à la presse ce vendredi, Me El Hadji Diouf a vivement réagi à la prolongation de la garde à vue de M. et Mme Aliou Sall, affirmant que la caution proposée suffisait à garantir leur liberté. L’avocat assure que son client, frère de l’ancien président Macky Sall, « n’a rien à cacher » et que toutes les opérations financières en cause ont été dûment justifiées. Les montants évoqués — 150 millions, 70 millions et 20 millions de francs CFA — correspondent, selon lui, à des transactions immobilières légales, appuyées par des documents bancaires et des accords de partenariat.

L’offre de caution a été déposée au pôle judiciaire financier, mais le couple reste en attente d’une décision du procureur. Me Diouf estime que la procédure pourrait être accélérée, rappelant que « le juge est souverain » et seul habilité à statuer sur la liberté de ses clients. Il souligne également que la transmission du dossier au procureur n’est qu’une formalité de courtoisie, sans obligation légale. Selon la défense, une simple ordonnance et le dépôt officiel de la somme à la Caisse des dépôts et consignations suffiraient à clore la procédure.

Un parcours politique sous les projecteurs

Aliou Sall, figure connue de la scène publique sénégalaise, est un membre historique de l’Alliance pour la République (APR). Il a longtemps dirigé la Coordination départementale de Guédiawaye, avant d’être élu maire de cette commune en 2014. Il a également dirigé la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et fut un acteur clé de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY). Ces fonctions l’ont placé au cœur de la gestion des politiques locales et de plusieurs projets de développement, renforçant son image d’homme d’influence du régime de son frère, Macky Sall.

Sa mise en cause actuelle intervient dans une phase sensible pour l’ancien parti au pouvoir, déjà confronté à plusieurs enquêtes sur des opérations financières passées. L’affaire suscite un intérêt particulier des médias et du public, certains y voyant une étape importante dans la politique de transparence annoncée par les nouvelles autorités. Plusieurs juristes interrogés rappellent que le processus judiciaire doit suivre son cours, indépendamment des considérations politiques ou symboliques.

En attendant la décision du juge sur la validité de la caution, le couple Sall demeure en détention, et la défense affirme conserver confiance dans une issue favorable dans les prochains jours.