Sénégal : Le Gouverneur de Dakar rappelle à l’ordre sur l’occupation de la voie publique

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a publié ce mardi 7 octobre 2025 un communiqué mettant en garde contre la tenue de cérémonies familiales ou traditionnelles sur la voie publique sans autorisation préalable. Cette pratique, devenue fréquente dans la capitale, provoque des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité. L’autorité administrative insiste sur le respect du cadre légal régissant l’usage de l’espace public et appelle à un sens accru de la responsabilité civique.

Encadrer l’usage de l’espace public à Dakar

Le communiqué de la Gouvernance de Dakar souligne que la voie publique est un espace commun, réservé à la libre circulation des personnes et des biens. Son utilisation pour des événements privés, tels que les baptêmes, mariages ou fêtes familiales, ne peut se faire que de manière exceptionnelle et sur autorisation préalable. Le texte rappelle que toute occupation doit être déclarée à l’administration au moins trois jours avant sa tenue, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à l’interruption immédiate de la manifestation.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large visant à mieux encadrer les activités communautaires sur les routes et places publiques de la région. Le Gouverneur avertit également que l’usage de sonorisation lors de cérémonies en plein air ne peut être autorisé qu’après accord spécifique de l’autorité administrative compétente. Un lien sera prochainement proposé pour consulter les démarches de déclaration auprès des services administratifs.

Le non-respect de ces règles expose les contrevenants à des poursuites légales. Les autorités locales, notamment les Préfets, Sous-préfets et Maires, sont invitées à veiller au strict respect de ces dispositions. Le Gouverneur appelle les citoyens à adopter un comportement civique pour préserver la tranquillité publique et la sécurité des biens et des personnes.

Multiplication des opérations de régulation à Dakar

Depuis la nomination de Maître Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur, les actions de réorganisation de l’espace public se sont intensifiées dans la capitale. Plusieurs opérations de déguerpissement ont été menées ces derniers jours, touchant aussi bien les zones commerciales que certains quartiers résidentiels. Ces interventions visent à rétablir la fluidité de la circulation et à réduire les occupations illégales des trottoirs ou des routes, souvent sources de désordre urbain.

Les autorités justifient ces opérations par la nécessité d’assurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers, mais elles suscitent également des débats sur la manière d’accompagner les populations concernées. Dans ce contexte, l’appel du Gouverneur à respecter les règles d’usage de la voie publique prend une portée particulière. Il s’agit d’un rappel à l’ordre mais aussi d’une volonté d’instaurer une discipline collective autour de l’espace commun.

Le communiqué, diffusé à Dakar le 7 octobre 2025, marque ainsi une étape supplémentaire dans la politique de régulation de l’espace urbain et de renforcement du civisme, que les autorités locales entendent poursuivre avec l’appui des forces de sécurité.