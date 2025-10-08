Sénégal : Le match contre la Mauritanie menacé par un différend financier

À quelques jours de la rencontre entre le Sénégal et la Mauritanie pour les éliminatoires de la Coupe du monde, la polémique enfle autour du prix des billets et des dettes de la Fédération sénégalaise de football envers la SOGIP. Le directeur de la société, Dame Mbodji, a averti que le match ne se tiendrait pas au stade Abdoulaye Wade sans engagement de paiement. Les supporters, déjà irrités par la hausse des tarifs, craignent un report de la rencontre.

Tensions entre la SOGIP et la Fédération sénégalaise de football

La Société de gestion des infrastructures publiques (SOGIP) a exigé un règlement immédiat des dettes contractées par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Son directeur, Dame Mbodji, a déclaré lors d’un live Facebook que « la SOGIP ne s’est en aucun cas impliquée dans la hausse des prix » et que le tarif de location du stade Abdoulaye Wade reste inchangé depuis trois ans.

Il réclame de la nouvelle équipe fédérale, dirigée par Abdoulaye Fall, la signature d’un engagement ou d’un moratoire avant toute autorisation d’utilisation du stade. Sans ce document officiel, la SOGIP ne validera pas la tenue du match.

Billets plus chers et public mécontent

La nouvelle grille tarifaire dévoilée par la FSF a provoqué la colère du public. Les prix des places ont triplé ou quadruplé selon les zones : 3 000 FCFA en zone rouge (contre 1 000), 10 000 FCFA en zone jaune virage (contre 3 000) et 20 000 FCFA en zone jaune centre (contre 5 000). Les loges annexes passent à 20 000 FCFA tandis que la loge VIP reste à 50 000 FCFA. La FSF invoque le coût de l’organisation et la billetterie numérique.

Des supporters dénoncent une politique qui « éloigne les classes populaires du stade », déjà difficile d’accès à Diamniadio. Le Sénégal affrontera la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade, une enceinte de 50 000 places inaugurée en 2022 et rarement pleine depuis. Le match, comptant pour la 10ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026, pourrait être compromis si la FSF ne régularise pas sa dette envers la SOGIP.