Sénégal : Les Forces armées lancent un projet pour la citoyenneté des lycéens

Les 23 et 24 octobre 2025 marqueront le démarrage d’un programme inédit initié par le Ministère des Forces armées et le Ministère de l’Éducation nationale. Intitulé “Waajal Xale Yi”, ce projet vise à promouvoir la citoyenneté active chez les jeunes lycéens à travers des activités d’intérêt général et de sensibilisation. La phase pilote concernera plusieurs régions du pays avant une extension nationale prévue d’ici la fin de l’année. Le dispositif s’inscrit dans la continuité du concept “Armée-Nation”, remis au centre des politiques publiques.

Un engagement civique partagé entre armée et éducation

Les Forces armées sénégalaises et le Ministère de l’Éducation nationale unissent leurs efforts autour du projet “Waajal Xale Yi”, une initiative centrée sur la formation civique et la responsabilité collective. Destiné aux élèves du secondaire, le programme entend développer chez les jeunes un sens accru du devoir, du respect de la collectivité et de la conscience environnementale. Les activités prévues comprennent des travaux d’intérêt général, des balades citoyennes, des séances d’information sur l’émigration irrégulière et des campagnes autour de la préservation de l’environnement.

La phase expérimentale sera lancée simultanément les 23 et 24 octobre 2025 dans plusieurs établissements répartis sur tout le territoire : à Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Thiès ou encore Tambacounda. Chaque Zone militaire coordonnera les interventions locales dans les lycées partenaires, parmi lesquels le John Fitzgerald Kennedy, Ameth Fall, Malick Sy, Fadel Kane ou encore Babacar Cobar Ndao. Les activités se poursuivront jusqu’au 15 décembre 2025, avec un suivi assuré par les structures éducatives et militaires pour garantir la continuité du programme.

Les organisateurs précisent que cette initiative servira de base à un déploiement plus large, soutenu par un cadre de collaboration permanent entre les deux ministères. Des informations complémentaires seront prochainement disponibles sur les canaux officiels pour les établissements souhaitant s’y associer.

Une concrétisation du concept « Armée-Nation »

Le lancement de “Waajal Xale Yi” s’inscrit dans la dynamique impulsée par le gouvernement Sonko autour de la redéfinition du lien entre institutions publiques et jeunesse. Dans le résumé de sa Déclaration de Politique Générale, le Premier ministre souligne la volonté de « systématiser le concept Armée-Nation dans tous les domaines d’activités appropriés », affirmant ainsi la place centrale de la citoyenneté dans la consolidation nationale. Cette orientation vise à replacer les Forces armées comme acteurs du développement social et de la cohésion républicaine, en complément de leur mission de défense.

Le projet illustre également une vision de gouvernance où l’éducation civique devient un pilier du développement durable. L’implication conjointe des enseignants et des militaires permettra de construire un modèle d’apprentissage participatif, ancré dans les réalités locales et les enjeux nationaux. Ce type de partenariat pourrait, à terme, être étendu à d’autres secteurs, notamment la sécurité communautaire et la gestion environnementale, selon plusieurs sources institutionnelles.

La démarche amorcée par “Waajal Xale Yi” traduit une ambition claire : associer la jeunesse à la consolidation du sentiment d’appartenance nationale tout en favorisant la prévention des risques sociaux. L’expérience acquise au cours de cette phase pilote servira de référence pour les futures initiatives civiques portées par l’État et ses partenaires.