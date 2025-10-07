Sénégal : les Lions au complet à Juba avant leur duel décisif face au Soudan du Sud

La sélection nationale du Sénégal a retrouvé l’ensemble de ses joueurs à Juba, à quatre jours de son affrontement avec le Soudan du Sud pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’arrivée des derniers éléments, dont Sadio Mané et Nicolas Jackson, marque la fin du regroupement entamé depuis le week-end. L’équipe, désormais au complet, se prépare à un rendez-vous crucial pour consolider sa première place du groupe B.

Une préparation finalisée avant la dernière ligne droite

La délégation sénégalaise est désormais au grand complet à Juba, capitale du Soudan du Sud, où elle prépare la rencontre de vendredi face aux Bright Stars. Selon les informations de la Fédération sénégalaise de football (FSF), une dizaine de joueurs et membres du staff technique, dont l’entraîneur Pape Bouna Thiaw, ont rejoint la première vague déjà sur place. L’arrivée lundi de Sadio Mané et Nicolas Jackson a achevé la composition du groupe.

Cette phase de préparation, considérée comme déterminante, doit permettre aux Lions d’aborder dans les meilleures conditions les deux dernières journées des éliminatoires. Après le déplacement à Juba, le Sénégal recevra les Mourabitounes de Mauritanie quatre jours plus tard à Dakar, pour ce qui constituera le dernier match du groupe. Le staff technique a prévu plusieurs séances à huis clos afin d’affiner les automatismes et d’évaluer la forme physique des cadres.

Les autorités sportives sénégalaises ont par ailleurs rappelé l’importance de cette double confrontation pour sceller la qualification avant la fin de la phase de groupe. Des rencontres d’observation sont prévues avec les représentants de la Confédération africaine de football (CAF) afin d’évaluer les conditions du terrain et de sécurité avant le coup d’envoi.

Le Sénégal leader du groupe B mais sous pression

À l’heure d’aborder cette avant-dernière journée, le Sénégal occupe la tête du groupe B avec 18 points et une différence de buts de +10. Ses principaux poursuivants, la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan, comptent respectivement 16 points (+7) et 12 points (+3). Derrière, suivent le Togo (7 points, -4), la Mauritanie (6 points, -5) et le Soudan du Sud (4 points, -11). Cette configuration laisse entrevoir une marge de manœuvre limitée pour les Lions, qui doivent impérativement maintenir leur avance pour décrocher le ticket qualificatif.

Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a insisté sur la nécessité d’un groupe uni et concentré. Face à une équipe sud-soudanaise portée par l’enjeu et le public local, le Sénégal devra éviter tout excès de confiance. Le groupe s’appuiera sur ses cadres expérimentés pour gérer cette rencontre avant de boucler la campagne à domicile.

Le match contre le Soudan du Sud, programmé vendredi, sera suivi de près par les observateurs et supporters, alors que le pays rêve d’une quatrième qualification consécutive à une Coupe du monde.