Sénégal : Les Lions écrasent le Soudan du Sud et se rapprochent de la qualification

Large victoire pour les Lions de la Teranga à Juba. Le Sénégal s’est imposé sur le score sans appel de cinq buts à zéro face au Soudan du Sud, confortant sa première place dans le groupe B des éliminatoires du Mondial 2026. Sadio Mané, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson et Chérif Ndiaye ont été les artisans d’un succès maîtrisé qui conforte les ambitions des hommes de Pape Thiaw. Cette performance confirme la montée en puissance d’une équipe déterminée à valider rapidement son ticket pour la prochaine Coupe du monde.

Une démonstration offensive à Juba

Le Sénégal a livré une prestation aboutie en s’imposant 5-0 face au Soudan du Sud, un score qui reflète la nette supériorité des Lions. Dès la première période, les hommes de Pape Thiaw ont imposé leur rythme, multipliant les offensives dangereuses. L’ailier Sarr, de retour après plusieurs mois d’absence, s’est offert un doublé spectaculaire, relançant la compétition pour une place de titulaire. Peu avant, Sadio Mané avait inscrit le but du break, profitant d’une erreur du gardien adverse sur un centre millimétré d’Iliman Ndiaye.

À la reprise, la domination sénégalaise s’est encore accentuée. Nicolas Jackson, très actif sur le front de l’attaque, a transformé un penalty obtenu par Mané pour porter le score à 4-0. Entré en jeu en fin de match, Chérif Ndiaye a scellé le succès d’une reprise puissante, servi par Cheikh Tidiane Sabaly. Une victoire collective où chaque compartiment de jeu a répondu présent, illustrant la solidité du projet mis en place par le sélectionneur intérimaire.

Le Sénégal garde les commandes du groupe B

Avec cette victoire, le Sénégal consolide sa place de leader du groupe B et franchit une étape supplémentaire vers la qualification pour le Mondial 2026. Les Lions totalisent désormais 18 points, devant la République Démocratique du Congo, qui s’est imposée 1-0 face au Togo lors de cette neuvième journée. Ce succès des Congolais maintient la pression en haut du classement, mais la différence de buts largement favorable au Sénégal pèsera dans la balance à une journée de la fin des éliminatoires.

Ce triomphe intervient dans un contexte où le football sénégalais affiche une régularité rare sur la scène continentale. Depuis leur sacre à la CAN 2021 et leur participation à la Coupe du monde 2022, les Lions ont poursuivi leur progression, misant sur la stabilité du groupe et la montée en puissance de jeunes talents. L’équipe nationale bénéficie aussi d’une génération de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, un atout majeur pour la suite des éliminatoires.

Une rencontre reste à disputer avant la fin de cette phase, et le Sénégal aborde cette dernière ligne droite avec sérénité. La qualification devrait se sceller dès le 14 octobre prochain après le match contre la Mauritanie.