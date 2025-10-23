Sénégal : Nouvelle saisie de haschich à l’aéroport international Blaise-Diagne

Les agents de la Brigade des Douanes du Tourisme ont intercepté, le 18 octobre 2025, plus de onze kilogrammes de haschich dissimulés dans des pots de boisson en poudre. Deux voyageuses en provenance de Paris et deux complices présumés à Dakar ont été arrêtés. Cette opération, menée avec l’appui de l’OCRTIS, révèle l’existence d’un réseau structuré actif entre l’Europe et le Sénégal.

Une opération minutieuse à l’aéroport de Diass

Les services de la Douane sénégalaise ont saisi 120 paquets de haschich, soit 11,8 kilogrammes, à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) le samedi 18 octobre vers midi. La drogue était soigneusement cachée dans des pots de marque Nesquik, rangés dans les bagages de deux femmes de nationalité sénégalaise arrivant de France. Les agents de la Brigade du Tourisme, relevant de la Subdivision des Douanes de l’AIBD, ont détecté l’anomalie lors du contrôle de routine effectué à la zone « Arrivée ».

L’analyse préliminaire a rapidement montré que les deux voyageuses n’agissaient pas seules. Selon les premières constatations, elles servaient d’intermédiaires pour un réseau de trafic de stupéfiants opérant sur l’axe Paris-Dakar. L’intervention rapide des douaniers a conduit à une livraison surveillée jusqu’au quartier Liberté 3 à Dakar, permettant d’appréhender deux autres individus soupçonnés d’être les destinataires de la marchandise. Les quatre personnes interpellées ont été transférées au parquet de Mbour pour la suite de la procédure judiciaire.

Cette réussite s’inscrit dans une série d’actions coordonnées entre la Direction régionale Ouest des Douanes et l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Une section du rapport final de l’enquête sera prochainement intégrée dans la base de données nationale sur la criminalité transfrontalière, destinée à alimenter les échanges d’informations entre services spécialisés.

Un trafic en mutation et une vigilance accrue

Cette saisie intervient moins de trois semaines après celle du 2 octobre 2025, où la même unité avait intercepté 59 paquets de haschich pour un poids total de 32,686 kg. La récurrence de ces affaires illustre la persistance des filières de stupéfiants exploitant les points d’entrée aéroportuaires, malgré le renforcement des contrôles. D’après des données publiques disponibles, la valeur marchande du haschich saisi depuis le début de l’année dépasserait largement plusieurs centaines de millions de francs CFA.

Sur le plan légal, la législation sénégalaise réprime sévèrement l’importation et la détention de drogues illicites, avec des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison ferme. Les autorités douanières rappellent régulièrement que l’AIBD est sous surveillance constante, grâce à la combinaison de la détection canine, de l’imagerie X et du profilage des passagers. Des programmes de coopération régionale, financés en partie par des partenaires européens, visent également à améliorer la formation et la coordination des équipes anti-trafic.

La Douane sénégalaise invite à nouveau les voyageurs à la vigilance et souligne que tout individu impliqué, même de manière indirecte, s’expose à de lourdes sanctions. Les quatre suspects arrêtés à la suite de cette opération feront l’objet d’une procédure judiciaire afin d’établir les responsabilités et les ramifications éventuelles du réseau.