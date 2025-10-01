Sénégal : Ousmane Sonko fixe 2028 pour l’opérationnalisation des cinq agropoles

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni, mardi 30 septembre 2025, plusieurs membres du gouvernement autour de la stratégie nationale liée aux pôles agricoles. L’objectif affiché est de rendre pleinement fonctionnels les cinq agropoles prévus sur le territoire d’ici 2028. Le chef du gouvernement a exigé un suivi strict et l’implication de tous les ministères afin de lever les obstacles à l’avancement des travaux. Le pôle Sud, déjà réalisé à 34 %, est pressenti comme l’un des premiers à être livré.

Accélérer les chantiers pour respecter l’échéance

Lors de la réunion, le Premier ministre a insisté sur l’urgence d’accélérer le rythme des travaux. Il a demandé aux acteurs institutionnels et techniques d’agir de manière coordonnée afin de sécuriser les délais. « C’est une priorité absolue », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agissait d’un engagement qu’il suivra personnellement. Les cinq agropoles — Sud, Centre, Nord, Ouest et Est — doivent constituer des leviers pour améliorer la productivité agricole et limiter la dépendance aux importations alimentaires.

Le pôle Sud affiche déjà un niveau d’exécution notable, avec plus d’un tiers de ses infrastructures en place. Cette avancée laisse envisager une finalisation anticipée, ce qui en ferait un modèle pour les autres régions. Les responsables techniques ont été appelés à renforcer la coordination et à établir des rapports réguliers permettant d’ajuster les actions en temps réel. Le gouvernement espère ainsi mettre en place un réseau de plateformes agricoles intégrées capables de soutenir la souveraineté alimentaire.

Publicité

État d’avancement différent

Les agropoles ne sont pas tous au même stade de développement. Le pôle Centre a déjà entamé ses chantiers avec des investissements programmés dans les équipements et infrastructures. L’agropole Sud, quant à lui, a reçu des financements pour accélérer la construction des sites et devrait servir de vitrine des résultats attendus. Le pôle Nord se distingue par une étape encore sensible : la finalisation de son montage financier. Les agropoles Ouest et Est, plus récents dans leur planification, attendent l’aboutissement de leurs études préalables pour engager leurs premières phases de réalisation.

Ces projets trouvent leur origine dans le Programme national de développement des agropoles, conçu comme un instrument de politique publique pour structurer les chaînes de valeur agricoles. L’objectif est double : rapprocher les zones de production des unités de transformation et attirer les investissements privés par des infrastructures modernes. Ce dispositif, mentionné dans plusieurs documents stratégiques de l’État, s’inscrit dans la volonté de renforcer l’équilibre territorial tout en créant de nouvelles opportunités économiques.

Le gouvernement a confirmé que les suivis trimestriels se poursuivront afin d’évaluer concrètement les avancées et d’anticiper les difficultés, notamment financières et logistiques.