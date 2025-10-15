Sénégal : Remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye

Le Comité de commémoration du Massacre de Tirailleurs sénégalais remettra ce jeudi 16 octobre 2025, à 16h30, le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye au Président de la République. L’événement, organisé à Dakar, symbolise une étape majeure dans la réhabilitation de la mémoire des anciens combattants africains tués en 1944. Ce document, fruit d’années de recherches et de concertations, vise à faire la lumière sur les faits et à consolider une reconnaissance historique partagée entre les nations concernées.

Un ouvrage pour restaurer la vérité historique

Le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye, élaboré sous la supervision du Comité de commémoration et du Bureau d’Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV), sera remis au chef de l’État lors d’une cérémonie officielle. Il constitue un instrument de vérité et de mémoire destiné à éclairer les circonstances du drame survenu le 1er décembre 1944. À travers ce travail rigoureux de recherche et de documentation, les initiateurs souhaitent non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi encourager une réconciliation mémorielle entre les pays liés à cet épisode.

Les rédacteurs du Livre blanc rappellent que les Tirailleurs sénégalais — anciens soldats africains de l’armée française — avaient été rassemblés à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, après leur retour d’Europe, en attente du paiement de leurs soldes. Leur révolte face aux injustices subies s’est soldée par une fusillade, longtemps minimisée par les autorités coloniales. Des archives récemment mises au jour, ainsi que des témoignages inédits, ont permis d’enrichir la compréhension des faits et de corriger des décennies de silences officiels.

Une mémoire partagée à l’échelle africaine et mondiale

Alors que les bilans officiels mentionnaient quelques dizaines de morts, plusieurs historiens, s’appuyant sur de nouvelles sources et des archives non exploitées, estiment aujourd’hui que le nombre réel de victimes pourrait avoisiner les 400. Cet écart traduit l’ampleur de l’occultation mais aussi la nécessité d’une reconnaissance plus juste de cette tragédie. Les chercheurs espèrent que le Livre blanc favorisera la mise en place d’un programme de coopération mémorielle avec les anciennes puissances coloniales et les pays africains impliqués.

Cette remise officielle intervient à l’approche du 80ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye, célébré en décembre 2024, dont la commémoration avait déjà rassemblé plusieurs chefs d’État africains et des représentants d’organisations internationales. L’ouvrage devrait également être accessible en ligne et intégré aux programmes éducatifs, afin de transmettre aux jeunes générations les leçons de cet épisode fondateur de la mémoire collective africaine.

La cérémonie de ce jeudi marquera ainsi une nouvelle étape du travail de mémoire engagé par le Sénégal et ses partenaires internationaux autour du devoir d’histoire et de justice.