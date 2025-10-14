Sénégal : Sadio Mané porte l'équipe à 45 minutes d’une quatrième mondiale

Au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, les Lions de la Téranga mènent à la pause face à la Mauritanie grâce à un but de Sadio Mané inscrit dans le temps additionnel de la première période. L’attaquant sénégalais, très critiqué ces dernières semaines, a répondu sur le terrain en offrant l’avantage à son équipe dans cette ultime rencontre des éliminatoires du Mondial 2026. À 45 minutes du terme, le Sénégal n’est plus qu’à un souffle d’une quatrième qualification consécutive pour la Coupe du monde.

Une première mi-temps dominée par les Lions

Le match avait démarré sur un tempo maîtrisé par le Sénégal, organisé en 4-2-3-1 avec Nicolas Jackson en pointe, soutenu par Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Dès les premières minutes, les combinaisons offensives se multiplient, notamment sur les ailes où Sarr et Diatta se montrent dangereux. À la 10ᵉ minute, le public rend hommage à Mané, ovationné par tout le stade. Quelques instants plus tard, le joueur d’Al-Nassr se voit sanctionné d’un carton jaune pour simulation après un contact litigieux dans la surface mauritanienne.

Les Lions accentuent leur domination à l’approche de la pause. Ndiaye, très actif dans le couloir gauche, tente à plusieurs reprises de surprendre la défense adverse, tandis que Jackson brille dans son rôle de pivot. À la 42ᵉ minute, une double occasion manque d’aboutir : Sarr échoue dans son face-à-face avant que Ndiaye ne voit sa reprise s’envoler. Le but libérateur arrive finalement à la 45ᵉ+1, signé Mané, à la conclusion d’un mouvement collectif initié par Niakhaté. D’un geste plein de sang-froid, il place le ballon au fond des filets, avant d’adresser un signe de la main à ses détracteurs, comme pour dire : « du calme ».

En tribunes, le président Bassirou Diomaye Faye, venu assister à la rencontre, applaudit la performance de son équipe. La mi-temps est sifflée sur le score de 1-0, confirmant la maîtrise des Lions, solides dans les duels et précis dans la circulation du ballon.

À 45 minutes d’une qualification historique

Pour les Lions de la Téranga, l’enjeu est clair : décrocher un quatrième ticket consécutif pour la Coupe du monde. Avant le coup d’envoi, le Sénégal, leader incontesté du groupe B avec 21 points, n’avait besoin que d’un seul point pour valider sa qualification. L’équipe dirigée par Pape Thiaw semble sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, après une campagne quasi parfaite marquée par des victoires convaincantes face au Soudan et au Togo.

Le sélectionneur a opté pour la stabilité tactique avec un double pivot Gueye–Gueye pour sécuriser la relance et un trio offensif mobile, capable d’exploiter les espaces laissés par la défense mauritanienne. Malgré quelques frayeurs en contre, la solidité du duo Koulibaly–Niakhaté a permis de contenir les assauts de Lekweiry, le jeune meneur de jeu mauritanien de 20 ans.

Sur le plan institutionnel, la Fédération sénégalaise de football (FSF) vise à poursuivre la dynamique entamée depuis 2018 : une présence régulière au plus haut niveau mondial. Les autorités sportives espèrent que cette constance consolidera la place du Sénégal parmi les grandes nations africaines. Pour cela, les Lions devront tenir le score jusqu’au bout et préserver leur avance lors d’un second acte qui s’annonce sous tension.

Le coup de sifflet final pourrait sceller une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais — celle d’un groupe uni, emmené par son capitaine emblématique, Sadio Mané, redevenu décisif au moment où son pays en avait le plus besoin.