Sénégal : Saisie des biens de Madiambal Diagne, une procédure aux ramifications multiples

Le journaliste Madiambal Diagne fait l’objet d’une vaste opération judiciaire ordonnée par le Parquet financier. Selon Seneweb, ses biens immobiliers, comptes bancaires et véhicules ont été saisis à la suite d’une enquête menée par la Division des investigations criminelles. Le dossier repose sur un rapport de la CENTIF évoquant des flux financiers jugés suspects. L’intéressé dénonce un « complot politique » et affirme vouloir prouver la légalité de son patrimoine.

Une saisie de grande ampleur ordonnée par le Parquet financier

Le Parquet financier du Sénégal, agissant par l’intermédiaire du président du Collège des juges d’instruction financiers, Idrissa Diarra, a ordonné à la Division des investigations criminelles (DIC) de saisir l’ensemble des biens de Madiambal Diagne, de son épouse Mabintou Diaby et de leurs enfants. Selon les éléments rapportés par Seneweb, la mesure concerne à la fois des biens immobiliers, mobiliers et des avoirs bancaires.

Les propriétés identifiées incluent un immeuble de trois étages à la Cité Batrain, une villa à Yoff Virage, une résidence à la Cité Djily Mbaye ainsi qu’un immeuble de seize étages encore en chantier sur la route du Monument de la Renaissance, en bord de Corniche-Ouest. Les comptes bancaires du couple et de la société familiale auraient également été gelés auprès de plusieurs établissements financiers de la place.

L’enquête judiciaire s’appuie sur un rapport de la CENTIF daté du 27 novembre 2020, lequel évoque des transferts financiers irréguliers entre la SCI Pharaon, société appartenant au groupe familial de Diagne, et la société étrangère Ellipse Project Ltd. Ces flux, jugés anormalement élevés et dépourvus de justification économique claire, auraient motivé l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de capitaux, escroquerie sur des deniers publics et association de malfaiteurs.

Mandat d’arrêt, détentions et défense du journaliste

Selon des sources judiciaires concordantes, Madiambal Diagne est actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Il se trouverait à l’étranger, alors que plusieurs de ses proches ont été interpellés à Dakar. Son épouse, deux de ses enfants et son marabout ont été arrêtés dans le cadre des investigations, indiquent les médias.

Le journaliste, fondateur du groupe Avenir Communication a réagi par écrit à ces développements. Dans une lettre transmise à la presse, il dénonce une « chasse à l’homme » et assure que son patrimoine est le fruit d’activités légales et déclarées. Il affirme disposer de documents prouvant la régularité de ses investissements et promet de les produire « pour faire éclater la vérité ».

Les poursuites dont il fait l’objet interviennent dans un contexte de renforcement de la lutte contre le blanchiment et les détournements de fonds publics. La CENTIF, créée en 2004 pour surveiller les opérations financières suspectes, a déjà transmis plusieurs rapports similaires au Parquet financier depuis 2020. L’affaire Madiambal Diagne représente à ce jour l’une des procédures les plus médiatisées visant un acteur du secteur de la presse.

L’évolution de l’enquête et la coopération judiciaire internationale devraient déterminer la suite des poursuites engagées contre le journaliste et son entourage.