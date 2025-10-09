Smartphones : voici les 5 marques les plus durables

Le marché des smartphones se transforme en un véritable duel entre marques établies et nouveaux venus venus d’Asie. Apple et Samsung continuent d’occuper le terrain face à des marques comme Honor ou Xiaomi, qui ont rapidement trouvé leur public grâce à des appareils fiables et compétitifs. Aujourd’hui, la résistance des téléphones à l’usure et la facilité de les réparer deviennent des critères de choix majeurs pour les consommateurs.

Apple reste le modèle de référence, les autres suivent de près

D’après le dernier classement du Baromètre Fnac Darty publié le 7 octobre 2025, Apple conserve la première position avec un score de durabilité de 142 sur 200. Honor et Samsung se classent juste derrière, avec 133 et 128 points, tandis que Xiaomi et Motorola ferment le top 5 avec respectivement 125 et 124. Ces chiffres reflètent à la fois la fréquence des dysfonctionnements et la simplicité avec laquelle les appareils peuvent être remis en état.

Un point notable du rapport : près de 9 interventions sur 10 dans les services après-vente ne nécessitent pas de pièces neuves, et le coût moyen de celles-ci représente seulement 2 % du prix d’un smartphone neuf. Cela signifie qu’il est désormais plus facile et moins coûteux de réparer son téléphone plutôt que de le remplacer. Malgré cela, plus d’un tiers des achats de smartphones sont encore motivés par un appareil défectueux, ce qui montre que la longévité reste un facteur crucial dans la décision d’achat.

Réparer plutôt que remplacer : un avantage stratégique

La durabilité devient un argument de vente pour toutes les marques. Apple tire profit de son savoir-faire et de son réseau de réparation bien établi. Les marques chinoises, comme Honor et Xiaomi, séduisent grâce à des modèles solides et à des coûts de remise en état maîtrisés. Samsung, de son côté, reste attractif grâce à la robustesse de ses modèles et à un suivi SAV étendu.

Globalement, le score moyen de durabilité du marché a atteint 123 sur 200, soit une hausse de 10 points par rapport à l’année précédente d’après le rapport. Cette progression traduit une tendance générale vers des smartphones conçus pour durer, avec des réparations plus accessibles. Pour les utilisateurs, cela signifie moins de pannes et une meilleure expérience sur la durée. Pour les marques, c’est un levier pour fidéliser un public de plus en plus sensible à la longévité des produits.

Classement 2025 des marques les plus durables ( Baromètre Fnac Darty 2025)