Toulouse FC sacré au Trophée des Académies 2025 : CANAL+ célèbre la nouvelle génération de champions

Entamée le mercredi 8 octobre 2025 au Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, la phase finale de la deuxième édition de la Ligue 1 McDonald’s Trophée des Académies s’est achevée ce dimanche 12 octobre dans une ambiance digne des grands rendez-vous du football africain. Au terme d’une finale intense, Toulouse FC s’est imposé 2-0 face à Dauphine ASC (Cameroun) et décroche ainsi le trophée. Organisé par CANAL+ en partenariat avec la Ligue 1 McDonald’s, ce programme est la première téléréalité de football africain, alliant compétition, formation et découverte de talents.

Le Trophée des Académies a réuni six centres de formation de haut niveau : Dauphine ASC (Cameroun), USS Kraké (Bénin), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Génération Foot (Sénégal), Olympique de Marseille et Toulouse FC (France). Ces académies finalistes figuraient parmi plus de 20 centres africains sélectionnés au terme d’un processus rigoureux. Au total, plus de 300 jeunes footballeurs ont participé à la saison 2, diffusée sur CANAL+ SPORT dans 25 pays d’Afrique. Chaque académie a été accompagnée d’un parrain de renom : Mamadou Niang (OM), J.K Pierre-Fanfan (Toulouse FC), Cédric Kanté (ASEC), Kaba Diawara (Génération Foot), Fousseni Diawara (Dauphine) et Rod Fanni (USS Kraké), offrant ainsi aux jeunes talents une immersion dans l’excellence du football professionnel.

Au-delà du terrain, ce tournage à Cotonou a mobilisé plus de 100 professionnels venus de plusieurs pays, confirmant la place grandissante du Bénin dans le paysage audiovisuel africain. « Nous sommes ravis de recevoir la production de cette grande téléréalité de football chez nous au Bénin. Après Même pas fatigués, c’est une nouvelle fierté de voir notre pays mis en lumière dans un format qui valorise le talent et l’énergie de la jeunesse africaine », a exprimé Yacine Alao, directrice générale de CANAL+ Bénin. Une couverture télévisée quotidienne a permis aux téléspectateurs de suivre les matchs et des analyses de haut niveau. Les temps forts étaient diffusés dans La Quotidienne à 17h30 GMT et La Grande Émission à 19h30 GMT, animée par Charles Mbuya avec Claude Le Roy comme jury principal.

Cette compétition se positionne comme un véritable tremplin pour les jeunes talents. L’exemple du Béninois Yamirou Ouorou, meilleur joueur de la première édition et aujourd’hui professionnel à l’AC Horsens (Danemark), reste une source d’inspiration pour les académies participantes. La deuxième édition a confirmé le haut niveau de jeu et la montée en puissance des structures africaines de formation. « Nous avons assisté à une très belle compétition. À tous les matchs, nous avons découvert de bonnes équipes, de bons collectifs et aussi de bonnes individualités. Nous avons un bilan très positif de cette édition du tournoi des académies », a souligné Mamadou Niang, satisfait de la qualité du spectacle et du potentiel révélé.

Du côté des champions, la joie était immense. Capitaine de Toulouse FC, Darren Bique a salué la performance de son équipe. « Nous sommes très contents d’avoir remporté ce tournoi. C’était notre objectif de montrer une bonne image et mieux faire que lors de la première édition. Dauphine nous a mis en difficulté lors du premier match, mais nous avons su être solides et marquer. Du coup, nous sommes très contents », a-t-il confié. Grâce à une organisation impeccable, un plateau de légendes et un public passionné, le Trophée des Académies 2025 s’impose comme une vitrine du talent africain et une passerelle vers le football professionnel. Plus que jamais, Cotonou s’affirme comme une terre d’accueil du sport, de la jeunesse et de l’innovation audiovisuelle sur le continent.