Israël : Trump met la pression sur Nétanyahou après la rupture du cessez-le-feu

La trêve entre Israël et le Hamas, négociée sous la médiation de Donald Trump, a vacillé ce week-end après des affrontements dans la bande de Gaza. Alors que les deux camps s’accusent mutuellement d’avoir rompu le cessez-le-feu, le président américain a demandé à Benyamin Nétanyahou de respecter les engagements pris et a envoyé des émissaires pour tenter d’éviter une reprise du conflit.

Trump réagit après les affrontements à Gaza

Selon les autorités israéliennes, des membres du Hamas auraient ouvert le feu sur des soldats israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. D’autres combattants palestiniens auraient été tués à Beit Lahia, dans le nord, après avoir franchi la « ligne jaune », zone de repli convenue dans les termes du cessez-le-feu. En riposte, l’armée israélienne a mené plusieurs frappes dans la bande de Gaza.

Le Hamas a pour sa part affirmé n’avoir « aucune connaissance d’incidents ou d’affrontements » et a réitéré son « engagement total » à appliquer l’accord conclu sous médiation américaine. Donald Trump, tout en déclarant que le cessez-le-feu restait en vigueur, a mis en cause « certains rebelles » du mouvement palestinien, estimant que les dirigeants du Hamas n’étaient « peut-être pas impliqués » dans les tirs signalés par Israël.

Le président américain accentue la pression diplomatique

Les violences de dimanche ont provoqué une réaction immédiate de la Maison-Blanche. Donald Trump a dépêché deux de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour rencontrer Benyamin Nétanyahou et discuter « des derniers développements », selon la porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian. Le vice-président JD Vance et son épouse sont également attendus en Israël pour une visite de plusieurs jours, au cours de laquelle ils s’entretiendront avec le Premier ministre.

Ces échanges interviennent alors que les violences de dimanche constituent les plus graves depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, obtenu grâce à un accord entre Israël et le Hamas, fondé sur le plan présenté par Donald Trump pour mettre fin durablement à la guerre dans la bande de Gaza.

Une trêve fragilisée

Le plan, conclu à Sharm el-Sheikh, prévoyait un cessez-le-feu immédiat, la libération d’otages israéliens par le Hamas et celle de prisonniers palestiniens par Israël. Ces engagements ont été considérés comme la première étape d’un processus plus large visant à stabiliser la région.

La reprise des hostilités à Gaza a toutefois mis cette trêve à rude épreuve. Tandis qu’Israël affirme avoir riposté à des attaques, le Hamas dément toute violation de l’accord. Washington, de son côté, cherche à éviter un effondrement du plan, Donald Trump insistant publiquement sur la nécessité de préserver le cessez-le-feu conclu sous son égide.