USA : Diddy pourrait sortir plus tôt que prévu de prison

Le producteur américain Sean “Diddy” Combs, condamné à une peine de 50 mois de prison pour des faits liés à la prostitution, pourrait retrouver la liberté avant la date initialement prévue. Selon TMZ, la date de sortie inscrite sur le site du Bureau fédéral des prisons est fixée au 8 mai 2028, mais plusieurs facteurs pourraient permettre une libération anticipée.

Un transfert envisagé vers le New Jersey

Toujours détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Diddy a exprimé son souhait de purger le reste de sa peine à la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey. Le juge s’est dit favorable à cette requête, ce qui permettrait au producteur de rester à proximité de New York. Ce transfert pourrait simplifier la gestion de sa détention, notamment en ce qui concerne les visites et les démarches administratives.

La date de libération officielle reste toutefois sujette à modification. Des ajustements peuvent intervenir en fonction de la conduite du détenu, de sa participation à certains programmes de réhabilitation ou encore de décisions administratives spécifiques. Le Bureau fédéral des prisons précise que la date du 8 mai 2028 n’est qu’une projection et qu’elle pourrait être avancée ou repoussée.

Une condamnation retentissante et un possible pardon présidentiel

En juillet 2025, Diddy a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation liés au transport de personnes à des fins de prostitution, après un procès tenu à Manhattan. Il a en revanche été acquitté des charges plus lourdes de trafic sexuel et de conspiration de racket. Le verdict lui a valu une peine de quatre ans et deux mois de prison, assortie d’une amende de 500 000 dollars et de cinq ans de mise à l’épreuve. L’artiste a depuis interjeté appel.

Pour l’heure, Sean Combs reste incarcéré, dans l’attente d’une décision sur son transfert et de l’examen de son appel. La possibilité d’une libération anticipée, qu’elle découle d’une décision judiciaire ou politique, continue d’alimenter le débat sur le traitement des personnalités influentes dans le système judiciaire américain.