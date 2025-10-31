USA: face au shutdown, Trump tente de réagir

Depuis le 1er octobre, l’administration américaine est en plein shutdown. Cela signifie que le Congrès n’a pas été en capacité de s’accorder sur le budget de l’État fédéral. Résultat ? Les fonctionnaires ne sont plus payés et certains services publics sont tout simplement interrompus, ne fonctionnant plus du tout.

Le Congressional Budget Office, organisme indépendant, estime le coût potentiel à 14 milliards de dollars pour l’économie américaine. Cela représente une manne absolument gigantesque, notamment à l’heure où la dette américaine ne cesse de se creuser, et ce, malgré les nombreux efforts de l’administration Trump pour reprendre le contrôle.

Filibuster, une pratique qui agaçe le président américain

Les négociations entre démocrates et républicains restent bloquées, malgré la majorité républicaine dans les deux chambres du Congrès. En effet, il faut 60 voix sur 100 au Sénat pour que le budget soit validé. Résultat, 41 élus peuvent, à eux seuls, entraîner un shutdown, et ce, pour une durée indéterminée.

Une pratique baptisée “Filibuster”, que le président Trump aimerait tout simplement voir disparaître. Sur son réseau Trust Social, le chef de l’État a expliqué que la situation dans laquelle se trouvent les USA était tout simplement ridicule et que la seule solution pour retrouver une situation stable est de supprimer la pratique du filibuster… Ce qu’il avait déjà tenté lors de son premier mandat, mais qui avait échoué.

Une révision de la pratique, possible ?

Concrètement, Trump espère faire abaisser ce seuil fixé à 60 voix de sénateurs pour éviter que le shutdown ait lieu. Dans l’esprit, peut-être même que certains textes pourraient être tout simplement exclus de la pratique, ne nécessitant donc que la majorité absolue (51 voix) pour être définitivement adoptés. Cela éviterait alors les échanges entre partis dans l’espoir d’obtenir quelques soutiens et faire adopter un budget ou n’importe quel autre texte.