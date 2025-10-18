USA - Russie : Trump séduit par une idée du Kremlin ?

Lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, Donald Trump a surpris ses interlocuteurs en se montrant intrigué par une proposition venue de Moscou : creuser un tunnel reliant la Russie à l’Alaska sous le détroit de Béring. Présenté comme un projet symbolique d’unité, ce concept, évoqué sur les réseaux sociaux par l’émissaire russe Kirill Dmitriev, a été suggéré à Elon Musk pour être réalisé par sa société Boring Company.

Trump, questionné sur cette idée, a répondu qu’elle méritait réflexion, admettant qu’il n’en avait jamais entendu parler auparavant. Zelensky, en revanche, n’a pas caché son désaccord, estimant que le moment n’était pas approprié pour donner de la visibilité à une initiative d’origine russe, alors que la guerre se poursuit dans son pays.

Un projet aux allures de geste diplomatique

L’idée d’un lien terrestre entre la Russie et les États-Unis n’est pas nouvelle, mais sa relance à travers ce « tunnel Poutine-Trump » semble davantage relever du message politique que de la faisabilité technique. Pour le Kremlin, cette proposition se veut un signe d’ouverture après plusieurs mois de tensions internationales. Pour Trump, elle paraît s’intégrer à sa volonté de favoriser le dialogue, même à travers des projets improbables, en cherchant à démontrer que les relations entre Washington et Moscou peuvent reprendre sous une autre forme.

Lors de cette même rencontre, Trump a adopté un ton plus réservé concernant la livraison de missiles Tomahawk à l’Ukraine. Après avoir évoqué cette possibilité avant son échange téléphonique avec Vladimir Poutine, il a finalement estimé qu’il serait préférable d’éviter une escalade. Il a ajouté que ces armes pourraient être nécessaires à la défense des États-Unis, soulignant ainsi son souhait de limiter les engagements militaires extérieurs.

Des négociations toujours en suspens

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Trump a multiplié les initiatives pour tenter de rapprocher les positions entre Kiev et Moscou. Après un sommet en Alaska avec Poutine en août et plusieurs échanges directs avec Zelensky depuis février, il continue d’affirmer vouloir parvenir à un accord de paix durable. Selon lui, le dirigeant russe serait désormais prêt à trouver un terrain d’entente.

Cette nouvelle proposition du Kremlin pourrait donc être perçue comme un test politique, cherchant à mesurer jusqu’où Washington est disposé à aller pour apaiser les relations. Si l’idée du tunnel entre la Russie et l’Alaska reste aujourd’hui utopique, elle illustre la manière dont Moscou tente d’utiliser les symboles pour rouvrir un dialogue.

Pour Trump, qualifier ce projet d’« intéressant » revient peut-être moins à valider un chantier qu’à marquer une posture : celle d’un président qui, malgré les critiques, veut se présenter comme l’homme capable de renouer le contact avec ses rivaux et de transformer les lignes de fracture en passerelles diplomatiques.