USA : Trump ne pense plus pouvoir aller « paradis »

Chez Donald Trump, le président des États-Unis, la question de la religion occupe un rôle central. En effet, ce dernier n’hésite pas à faire des allusions directes à Dieu ou au paradis, dès qu’il en a l’occasion. Récemment, celui-ci a d’ailleurs abordé la question de l’au-delà, estimant qu’il n’y avait peut-être pas sa place.

C’est à bord du Air Force One que le chef de l’État s’est exprimé. Un journaliste lui a effectivement demandé s’il pensait que ses dernières allaient lui permettre de pouvoir entrer au paradis, lorsque le moment sera venu. Sa réponse ? Il a suggéré que ses actions, bien qu’importantes pour la paix, pourraient ne pas suffire.

Trump ne sait pas s’il ira au paradis

Une sortie qui intervient dans un contexte particulier, lui qui a plusieurs reprises affirmait qu’il lui suffisait d’un nouvel accord de paix, potentiellement en Ukraine par ailleurs, pour avoir la certitude d’y avoir gagné sa place. Une série de réflexions qui démontre que la question de la spiritualité est bien ancrée dans ses mœurs et plus globalement, dans la vie américaine.

Pour rappel, le président Trump s’est rendu en Israël puis en Égypte, en compagnie de nombreux chefs d’États européens, afin d’officialiser la signature d’un accord de cessez-le-feu historique entre Israël et le Hamas palestinien, quasiment deux ans après le début d’une guerre qui aura coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes dans la région.

Trump menace le Hamas

Une paix fragile cependant puisque depuis cet accord de paix, le Hamas étend sa présence dans la bande de Gaza. Une violente compagne de répression y est menée, notamment à l’encontre de “collaborateurs” présumés à l’accord de paix ou à l’armée israélienne. Trump s’est d’ailleurs montré menaçant, affirmant que le Hamas devait rendre les dépouilles des victimes restantes et déposer les armes.