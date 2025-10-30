USA : un enfant frôle la mort après avoir été électrocuté par son chargeur

Dans un monde où les appareils électroniques accompagnent les enfants jusque dans leur lit, un geste aussi banal que de laisser une tablette se recharger pendant la nuit peut virer au drame. C’est ce qu’a vécu une famille de Louisiane, aux États-Unis, lorsqu’un garçon de 9 ans a frôlé la mort à cause d’un chargeur. Ce qui devait être une nuit paisible s’est transformé en cauchemar, rappelant à quel point le danger électrique est souvent sous-estimé dans nos foyers. L’information a été rapportée par Paris Match.

Une nuit qui a viré au drame

Tout a commencé dans la chambre d’un enfant comme tant d’autres, un dimanche soir ordinaire à Jena, petite ville de Louisiane. Sa mère, Lauren Morrow, a été réveillée par des cris déchirants venus de la pièce voisine. Son fils venait d’être électrocuté pendant son sommeil. Le câble de son chargeur, partiellement débranché, avait touché la chaîne métallique qu’il portait au cou. En quelques secondes, un courant a traversé son corps, provoquant des brûlures graves au niveau du cou, au point de laisser l’empreinte du bijou incrustée dans la peau.

Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune Ashtyn a survécu, mais il reste marqué à vie par cette expérience. Les médecins ont salué un « miracle », tant les conséquences auraient pu être fatales. Sa mère, encore sous le choc, confie qu’elle mesure aujourd’hui la chance d’avoir simplement son fils en vie.

Des habitudes dangereuses, trop souvent banalisées

Beaucoup d’enfants — et d’adultes — dorment chaque nuit à proximité d’un téléphone ou d’une tablette branchée. Ce confort apparent masque pourtant un risque réel : celui d’un court-circuit, d’une surchauffe ou d’un contact électrique, surtout quand les chargeurs sont endommagés, non conformes ou utilisés à proximité d’objets métalliques.

Les experts rappellent que même un petit câble peut devenir un conducteur redoutable lorsqu’il est exposé ou mal isolé. Dormir avec un appareil branché augmente aussi le risque d’incendie, notamment si le chargeur repose sur des draps ou des oreillers capables de retenir la chaleur. Plusieurs accidents domestiques similaires ont déjà été recensés à travers le monde, souvent avec des conséquences dramatiques.

Une prise de conscience nécessaire

L’histoire d’Ashtyn Pitts explique combien un geste anodin peut basculer en tragédie. Dans un monde où la technologie accompagne les enfants jusque dans leur lit, la vigilance des parents devient essentielle. Il ne s’agit pas seulement de limiter l’usage des écrans avant de dormir, mais aussi d’apprendre à charger ses appareils en toute sécurité : loin du lit, sans contact avec des bijoux ou des objets métalliques, et avec du matériel en bon état.

Si Ashtyn est aujourd’hui hors de danger, son expérience laisse une leçon précieuse : dans nos foyers modernes, le danger ne se cache pas toujours dans ce qui paraît le plus menaçant. Parfois, il se niche dans un simple câble oublié au bord d’un oreiller.