Vidéos truquées par IA au Bénin : le CNIN alerte et met en garde

Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) tire la sonnette d’alarme face à la multiplication de vidéos compromettantes diffusées sur les réseaux sociaux. Selon l’institution, nombre de ces contenus ne sont plus authentiques mais générés artificiellement grâce à l’intelligence artificielle (IA), sans que les personnes ciblées n’y aient participé.

Dans un communiqué, le CNIN rappelle que la loi protège les victimes de ces manipulations numériques. Les auteurs, tout comme les relais de ces vidéos falsifiées, s’exposent à des poursuites judiciaires. « Partager une vidéo fabriquée revient à participer à l’infraction », insiste le centre, soulignant que les tribunaux appliquent les mêmes sanctions aux diffuseurs qu’aux créateurs.

Conseils de prévention

Face à cette menace croissante, le CNIN appelle les citoyens à la prudence. Les internautes sont invités à limiter la diffusion de leurs photos personnelles, à ne pas cliquer sur des liens suspects et à s’abstenir de relayer des contenus compromettants.

Le centre conseille également aux personnes confrontées à des tentatives de chantage en ligne de rester calmes et de ne pas céder aux pressions. Toute victime est encouragée à saisir la justice en transmettant sa plainte directement à l’adresse électronique dédiée : plaintes@cnin.bj.

Avec cette mise en garde, le CNIN entend rappeler sa détermination à contrer les nouvelles formes de cybercriminalité, qui exploitent les avancées technologiques pour manipuler l’image des citoyens et porter atteinte à leur intégrité. Pour l’institution, la vigilance collective et le recours systématique à la justice constituent les meilleures armes pour endiguer ce phénomène.