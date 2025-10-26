Visas en Afrique : les USA retirent la caution pour les maliens

Le Département d’État des États-Unis a annoncé le 23 octobre 2025 que le Mali ne serait plus soumis à l’exigence de caution pour ses visas. Cette décision met un terme à une disposition qui avait provoqué des tensions entre Bamako et Washington et simplifie désormais les démarches pour les voyageurs maliens.

Une mesure annulée pour les Maliens

Contrairement à d’autres pays africains comme la Tanzanie, le Malawi, la Mauritanie, la Gambie, ou la Zambie, le Mali ne figure plus sur la liste des nations tenues de verser une garantie financière pour l’obtention de visas américains. Pour les citoyens maliens, cela signifie qu’ils peuvent désormais solliciter un visa sans avancer des sommes allant parfois jusqu’à 15 000 dollars. L’annonce de cette mesure avait auparavant conduit le gouvernement malien à instaurer des restrictions réciproques pour les voyageurs venant des États-Unis.

La suppression de cette obligation permet de restaurer des conditions de voyage plus classiques et d’éviter le frein financier que représentait cette caution. Elle ouvre la voie à des déplacements plus aisés pour les affaires, le tourisme ou les échanges éducatifs, tout en réduisant les tensions diplomatiques qui s’étaient créées après l’instauration initiale du programme.

Programme de caution et ses effets

L’initiative américaine avait été mise en place pour certains pays présentant un taux élevé de dépassement de séjour sur les visas temporaires. Les montants exigés pouvaient atteindre 5 000, 10 000 ou même 15 000 dollars, remboursables si le visiteur quittait le territoire américain dans les délais. L’objectif officiel était de mieux contrôler les séjours et de dissuader les dépassements, mais elle avait été perçue comme contraignante et injuste par plusieurs gouvernements africains.

Pour le Mali, cette mesure avait provoqué une réaction immédiate, avec l’instauration de restrictions similaires sur les voyageurs américains. La décision récente de lever cette caution marque un retour à une procédure de visa plus simple et équilibrée. Elle démontre également que les politiques migratoires peuvent être ajustées en fonction de la diplomatie et de la coopération entre États, offrant ainsi aux citoyens maliens un accès plus direct aux visas américains.