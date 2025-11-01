Bénin : Un prétendu journaliste condamné à un an ferme pour vol

Un individu qui se présentait comme journaliste a été condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 100 000 francs CFA, à l’issue de son procès tenu le 30 octobre 2025 devant le tribunal d’Abomey-Calavi. Les faits remontent à une tentative de vol de moto survenue dans cette même commune. L’information a été rapportée par BIP Radio.

Selon les éléments du dossier relayés par la radio, le prévenu a été interpellé alors qu’il tentait de s’emparer d’une motocyclette. Devant le tribunal, il a tenté de se défendre en expliquant qu’il n’était pas un voleur mais qu’il intervenait après un accident de la circulation. Il a déclaré avoir aperçu un casque posé sur la chaussée et avoir voulu le retirer lorsqu’un individu s’est approché en l’accusant d’avoir voulu subtiliser la moto de la victime.

Une identité professionnelle contestée

À la barre, l’homme a affirmé être journaliste à Ado FM, une station de radio aujourd’hui fermée. Le juge lui a alors demandé de présenter les preuves de sa profession. En réponse, il n’a pu produire que deux photographies en grand format, insuffisantes pour étayer ses dires.

Le tribunal, estimant que les explications fournies ne tenaient pas face aux faits constatés, a retenu sa responsabilité pour tentative de vol. Le jeune homme a donc été reconnu coupable et condamné à douze mois de prison ferme, assortis d’une amende de 100 000 francs CFA.