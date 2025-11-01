CAN 2025 au Maroc : top 5 des pays non africains où les tickets se vendent le plus

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 approche à grands pas, et le Maroc se prépare à accueillir les fans de football du continent et du monde entier. L’intérêt dépasse déjà les frontières africaines, avec une demande de billets record venant de plusieurs pays non africains.

Une demande internationale exceptionnelle

Les chiffres communiqués par la Confédération Africaine de Football (CAF) montrent l’ampleur de l’engouement. La France arrive en tête avec 109 237 billets vendus, suivie par la Belgique (7 046), les Pays-Bas (5 958), le Royaume-Uni (5 127) et le Canada (3 849). Cet intérêt des supporters traduit la portée mondiale de la CAN et l’attractivité du Maroc comme destination pour cet événement sportif majeur.

Au-delà des chiffres, la popularité de la compétition s’explique par le désir des fans de vivre l’expérience sur place, dans des stades modernes et sécurisés, tout en découvrant le pays hôte. La visibilité et la communication autour de l’événement ont également favorisé cet engouement, donnant à la CAN 2025 un caractère véritablement international.

Le Maroc prêt à accueillir le tournoi

Le pays met tout en œuvre pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions. La CAN 2025 accueillera 24 équipes, et les matches se dérouleront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Plusieurs stades sont actuellement en chantier, notamment le Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat et le Stade Mohammed V à Casablanca, afin de garantir des infrastructures conformes aux standards internationaux. Le pays finalise également les aspects logistiques et sécuritaires pour gérer l’arrivée massive des supporters.

Avec ces préparatifs, le Maroc se positionne comme un hôte capable d’offrir une expérience complète aux spectateurs, qu’ils viennent d’Afrique ou de l’étranger. L’afflux de billets vendus à l’international montre que la compétition attirera un public diversifié et engagé, promettant un tournoi intense et suivi sur plusieurs continents.

Top 5 des pays non africains où les billets se vendent le plus