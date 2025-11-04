Communales au Bénin : récépissés provisoires pour LD, Moele-Bénin et FCBE

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a franchi une nouvelle étape dans le processus préparatoire aux élections communales et municipales de janvier 2026. Ce mardi 4 novembre, l’institution a remis les récépissés provisoires aux trois derniers partis en lice : Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et Les Démocrates (LD). La veille, les formations de la mouvance présidentielle, Union progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc républicain (BR), avaient reçu le même document.

La remise du récépissé provisoire atteste de la conformité et de la complétude des dossiers soumis par les partis politiques. Ce document ne marque pas encore la validation définitive, mais il constitue une reconnaissance formelle de leur participation au scrutin à venir, en attendant la publication de la liste officielle des partis autorisés à concourir. Les représentants des partis présents à la cérémonie ont salué le professionnalisme de la CENA et la rigueur du processus. Pour Abdelaziz Yarou Brisso, représentant des FCBE, ce récépissé vient récompenser « une semaine de dur travail ».

La CENA encensée

« C’est une grande joie pour nous de recevoir ce document. Il nous permettra de compléter les pièces manquantes afin d’obtenir le récépissé définitif. Nous remercions la CENA pour son accompagnement et invitons nos militants à se mobiliser pour les élections », a-t-il déclaré avec satisfaction. Du côté de Moele-Bénin, le président Jacques Ayadji a exprimé la même reconnaissance, tout en saluant la modernisation de la plateforme électorale. « Pouvoir mobiliser 3 630 candidatures sur tout le territoire national n’est pas donné à tous. Je félicite la CENA pour son travail professionnel et le gouvernement pour son appui », a-t-il affirmé. Selon lui, la digitalisation du processus a permis d’éviter les erreurs et les doublons : « Il n’est plus possible de déposer des documents falsifiés, ce qui garantit l’égalité de traitement entre les partis », a-t-il ajouté.

Des remerciements nuancés du côté des Démocrates

Seul le parti Les Démocrates, représenté par son vice-président Éric Houndété, a exprimé quelques réserves malgré des remerciements appuyés à l’endroit de la CENA. « Nous saluons le travail abattu par l’institution et son personnel. Cependant, la plateforme a été extrêmement difficile à utiliser », a reconnu le député. Il a évoqué des “observations mineures” à corriger dans le délai légal de 72 heures, tout en formulant un souhait clair : « Nous espérons que l’administration collaborera pleinement pour permettre une élection inclusive, sans obstacles injustifiés. Il ne serait pas indiqué que pour de simples vétilles, on perturbe encore la participation de l’opposition. »