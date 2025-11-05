Délivrance des attestations du CEP et du BEPC au Bénin : Un calvaire qui appelle à des réformes

Au Bénin, l’obtention d’une attestation de réussite au Certificat d’Études Primaires (CEP) ou au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) s’apparente à un véritable parcours du combattant. En effet, pour obtenir ce document essentiel à la poursuite des études ou à la constitution de certains dossiers administratifs, les citoyens doivent, quel que soit leur lieu de résidence, se rendre à Porto-Novo, la capitale administrative. Cette centralisation entraîne des démarches parfois longues et contraignantes pour de nombreux Béninois.

Aujourd’hui, tout élève ou parent d’élève désireux de retirer une attestation de CEP ou de BEPC doit se déplacer à Porto-Novo, où siègent les directions des examens et concours. Les habitants de Parakou, Natitingou, Djougou, Malanville ou encore Lokossa n’ont d’autre choix que d’entreprendre un long et coûteux voyage, parfois de plusieurs centaines de kilomètres, pour ce document administratif. À cela s’ajoutent les dépenses de transport, d’hébergement et de restauration, sans oublier le temps perdu dans des files d’attente interminables.

De plus, il ne s’agit pas d’un retrait que l’on effectue en une journée. Entre les vérifications et les formalités internes, plusieurs usagers sont contraints de passer plusieurs jours, voire une semaine entière, à Porto-Novo avant de rentrer chez eux. Pour certains usagers, les frais de transport et de séjour engagés pour cette démarche peuvent représenter l’équivalent de leurs revenus mensuels.

Les conséquences sociales et éducatives

Cette situation crée une profonde frustration au sein des populations. Dans les zones rurales, des parents renoncent tout simplement à entreprendre les démarches, faute de moyens. Résultat : ces jeunes se retrouvent sans attestation officielle, alors même qu’ils ont réussi à leur examen. Certains voient ainsi leurs inscriptions dans les établissements secondaires ou professionnels compromises. D’autres perdent des opportunités de bourses ou d’emplois à cause de l’impossibilité de présenter le précieux document.

Alors que la transformation numérique progresse dans les services publics, il apparaît souhaitable que les directions des examens et concours, ainsi que leurs ministères de tutelle, facilitent davantage l’obtention de cet acte administratif, afin de simplifier la démarche pour les citoyens.

La nécessité urgente d’une réforme structurelle

Il est urgent que les ministères des enseignements prennent la mesure de la situation. La délivrance des attestations pourrait être décentralisée au niveau des directions départementales, voire des inspections scolaires. Mieux encore, la mise en place d’un système numérique sécurisé permettrait aux candidats de télécharger leurs attestations en ligne après authentification. Une telle réforme réduirait les coûts et les pertes de temps, tout en rapprochant l’administration de ses usagers.

Le gouvernement béninois, souvent cité en exemple pour ses réformes structurelles dans l’économie et la gouvernance, pourrait étendre cette dynamique au secteur éducatif. La délivrance des attestations du CEP et du BEPC gagnerait à être simplifiée, afin d’en faire une formalité accessible à tous les usagers.