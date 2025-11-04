Elle blesse son mari parce qu'elle le soupçonnait de vouloir prendre une deuxième femme

Un incident signalé à Kuta, dans la zone administrative de Shiroro (Nigeria), a attiré l’attention sur les tensions intrafamiliales. Une femme identifiée comme Halima Salisu aurait gravement blessé son mari, Salisu Suleiman, après l’avoir soupçonné d’un projet de seconde union. Selon Daily Trust, l’homme a été atteint au cou et à l’œil gauche alors qu’il dormait.

L’agression se serait produite vers 2h30 du matin le samedi 1er novembre 2025. Après une prise en charge à l’hôpital général de Kuta, il a été transféré à l’IBB Specialist Hospital de Minna en raison de la gravité des blessures.

Conflit conjugal et tensions autour du remariage

Les éléments disponibles indiquent que Halima Salisu aurait soupçonné son époux de vouloir épouser une deuxième femme. Les sources rapportent que l’attaque s’est produite alors que l’homme dormait, suggérant potentiellement une action anticipée, sans qu’une confirmation officielle ne l’établisse.

Un précédent comparable a été évoqué par BusinessDay Nigeria, qui a rapporté une agression mortelle à Abuja impliquant une épouse ayant poignardé son mari après une dispute conjugale. Cet épisode, signalé comme préoccupant par les autorités, trouve un écho dans l’affaire de Kuta, où les enquêteurs examinent toujours les circonstances. Selon Daily Trust, Halima Salisu aurait été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les autorités de l’État de Niger n’ont pas encore communiqué de nouvelles informations sur les suites judiciaires.

Soins d’urgence et suivi du dossier

La victime a d’abord été admise à l’hôpital général de Kuta avant son transfert vers Minna pour des soins spécialisés, en raison d’une plaie profonde au cou et d’une blessure oculaire. Daily Trust mentionne une prise en charge d’urgence, mais aucun communiqué officiel ne précise son état actuel.

Aucune source confirmée ne mentionne de témoignages extérieurs ou de déclarations de la famille. Il pourrait être envisagé que des auditions aient lieu dans le cadre de l’investigation, bien qu’aucune information publique ne le confirme. Les faits relayés par Daily Trust et LIB s’ajoutent à d’autres affaires rapportées dans la presse nigériane, notamment à Abuja selon BusinessDay Nigeria.