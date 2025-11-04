France–Algérie : un geste symbolique de Macron, vers un rapprochement ?

La date du 1er Novembre résonne fortement en Algérie, rappelant le déclenchement de la guerre de libération en 1954. C’est à cette occasion que Emmanuel Macron a adressé un message officiel de félicitations à Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien. Un geste formel, poli, mais qui attire l’attention tant les relations entre Paris et Alger ont été éprouvées ces derniers mois. La communication de la présidence algérienne a brièvement relayé cette correspondance, soulignant la portée symbolique de cet échange entre les deux chefs d’État.

Une relation mise à l’épreuve

Les échanges officiels entre les deux capitales ont traversé plusieurs cycles de tensions. Les autorités algériennes ont critiqué certaines orientations de la diplomatie française, notamment après que la France a affirmé, en 2024, soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une question centrale pour Alger qui soutient, elle, le Front Polisario. Des décisions comme l’expulsion réciproque de diplomates en 2025 ont illustré l’ampleur du refroidissement. Cette rivalité algéro-marocaine a donc servi de toile de fond aux frictions franco-algériennes, avant que le message de Macron ne tente d’infléchir le ton.

Un message à forte portée symbolique

Selon la présidence algérienne, la lettre adressée par Emmanuel Macron exprime des vœux « chaleureux » et « sincères ». Ce type de communication n’est pas inédit dans les usages diplomatiques, mais son timing lui donne une résonance particulière. Après des mois marqués par les crispations, le simple envoi d’un message protocolaire peut être interprété comme une tentative de rétablissement de dialogue.

Ce geste n’efface pas les désaccords, ni les annonces diplomatiques passées. Toutefois, il marque une volonté affichée de reprendre un contact institutionnel minimal, au moins sur le plan symbolique. Il reste à observer si cet échange ponctuel se traduira par un dialogue plus structuré ou par des mesures concrètes.