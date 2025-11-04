France : plainte de Louis Sarkozy pour propos antisémites présumés

La campagne municipale de Louis Sarkozy à Menton (Alpes-Maritimes) se voit perturbée par un incident grave. Le 3 novembre 2025, le candidat a annoncé avoir porté plainte après des insultes à caractère antisémite prononcées dans son local de campagne. L’affaire relance le débat sur la sécurité des militants et la tolérance vis-à-vis des propos de haine dans les sphères politiques.

Qui est Louis Sarkozy ?

Louis Sarkozy est le fils de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias. Il s’engage en politique et se présente à la mairie de Menton. Ses attaches familiales et son nom apportent un éclairage particulier à sa candidature et aux réactions qu’elle suscite.

Détails de l’incident et dépôt de plainte

Selon son équipe de campagne, un individu est entré dans la permanence de Louis Sarkozy à Menton et y a proféré des propos qualifiés « d’une violence inqualifiable ». Ces mots visaient directement le candidat et une bénévole présente. L’équipe de campagne a indiqué qu’une plainte a été immédiatement déposée auprès des autorités compétentes pour que l’auteur soit identifié et poursuivi. Selon Nice-Matin, Louis Sarkozy a déclaré qu’« aucune menace, aucune insulte ne détourra [son] engagement ni celui de [son] équipe au service des Mentonnais ».

Enquête ouverte et implications

Les services de police de Menton ont ouvert une enquête pour identifier l’auteur des propos et établir les circonstances exactes de l’intrusion. Ce type d’acte peut engager la responsabilité pénale du ou des auteurs au titre de la provocation à la haine raciale ou de discrimination, selon les textes applicables. Pour sa campagne, Louis Sarkozy considère que cet incident ne remet pas en cause son engagement à Menton, mais appelle à une réaction judiciaire ferme.