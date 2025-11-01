Maroc vs Algérie : le duel a donné un gagnant clair sur un dossier sensible

La résolution récente du Conseil de sécurité de l’ONU soutenant le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental, suivie du discours du roi Mohammed VI, a constitué un moment structurant de la confrontation diplomatique entre Rabat et Alger. Cet épisode a mis en avant un avantage visible pour le royaume sur un dossier déterminant pour les deux pays.

Rivalité persistante et enjeux d’influence

Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les relations entre les deux États sont marquées par des tensions frontalières, illustrées par la guerre des Sables en 1963 (Pierre Vermeren, Histoire du Maroc, Perrin, 2021). La question du Sahara occidental a ensuite façonné durablement la rivalité : le Maroc soutient une autonomie sous sa souveraineté, tandis que l’Algérie défend le Front Polisario et l’option d’un référendum.

Les frontières terrestres sont fermées depuis 1994 (Reuters, 2019) et Alger a rompu les relations diplomatiques avec Rabat en 2021. Ce climat explique la portée particulière de la séquence actuelle, où l’équilibre régional connaît un basculement diplomatique.

Résolution onusienne et discours royal : un tournant acté

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité a adopté une résolution affirmant le plan marocain comme base de travail pour une issue politique. Le texte a recueilli 11 voix favorables, trois abstentions, et aucun vote contre, l’Algérie ne participant pas au vote (Al Jazeera, 31/10/2025 ; Le Monde, 31/10/2025).

Dans son adresse, Mohammed VI a présenté cette décision comme une étape symbolique, évoquant un avant et un après cette date pour le royaume. Le souverain a indiqué que les deux tiers des États membres des Nations unies soutenaient désormais l’initiative marocaine et annoncé une version actualisée du plan qui sera soumise officiellement à l’ONU (Morocco World News, 31/10/2025).

Le discours met également en avant la participation d’acteurs majeurs tels que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Espagne et l’Union européenne aux dynamiques économiques en cours dans les provinces du Sud (Morocco World News, 31/10/2025). Ces coopérations portent notamment sur des investissements et échanges soutenant un programme de développement territorial.

Dans le même temps, le roi a renouvelé un appel au président Abdelmadjid Tebboune pour instaurer des relations reposant sur la confiance et le bon voisinage (Le Monde, 31/10/2025), tout en évoquant la relance du projet d’Union du Maghreb arabe.

Une séquence marquée par un rapport de force net

L’adoption de la résolution renforce la position du Maroc sur la scène internationale concernant le Sahara. Les soutiens cités, notamment parmi des puissances mondiales et institutions régionales, confèrent à Rabat un avantage formel sur ce dossier précis.

Pour l’Algérie, la séquence actuelle représente une phase où la capacité à influer sur la trajectoire du dossier saharien apparaît limitée, aucun contre-projet équivalent n’ayant été mis en avant publiquement dans les sources consultées.

Le Maroc met en avant une vision territoriale intégrant une dimension économique, avec l’objectif affiché de faire des provinces du Sud un pôle de stabilité au Sahel. Ce positionnement lie diplomatie, sécurité et développement territorial dans un cadre suivi par plusieurs partenaires mentionnés dans les sources internationales.