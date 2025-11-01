Nigeria : Trump menace d'intervenir militairement si les massacres de chrétiens continuent

Le président américain Donald Trump a averti samedi que les États-Unis pourraient envisager une action militaire contre le Nigeria si les violences visant les communautés chrétiennes se poursuivent. Cette déclaration marque une escalade verbale entre Washington et Abuja, après plusieurs semaines de tensions autour de la question de la liberté religieuse.

Washington hausse le ton face à Abuja

Trump a déclaré, sur son réseau truth social, avoir ordonné au Pentagone de se préparer à une éventuelle intervention. Selon lui, le gouvernement nigérian n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour freiner les attaques contre les chrétiens. Sur les réseaux sociaux, Comme le rapport Reuters, il a affirmé que les États-Unis suspendraient toute aide au Nigeria avant d’« agir vite et violemment » si les massacres continuaient. Le président a également désigné le Nigeria comme « pays particulièrement préoccupant » en matière de violations de la liberté religieuse, réactivant un statut déjà attribué par le Département d’État en 2020.

Ces déclarations ont été accueillies avec fermeté par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, qui a rejeté les accusations américaines. Il a rappelé que la Constitution de son pays garantit la liberté de culte et que les autorités « protègent tous les citoyens, quelle que soit leur foi ». Le ministère des Affaires étrangères a, pour sa part, souligné que le Nigeria, comme les États-Unis, doit « célébrer la diversité » qui constitue sa richesse.

Des violences multiples et complexes

Les tensions religieuses ne représentent qu’une partie des défis sécuritaires auxquels le Nigeria est confronté. Le pays, peuplé d’environ 220 millions d’habitants, est partagé entre une population chrétienne majoritairement au sud et une population musulmane concentrée au nord. Les affrontements meurtriers ont des origines variées : affrontements entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès aux terres, conflits ethniques, revendications séparatistes et attaques de groupes armés comme Boko Haram ou l’État islamique en Afrique de l’Ouest. Si certaines violences ont visé des chrétiens, de nombreux analystes soulignent que la majorité des victimes sont aussi des musulmans du nord du pays.

Les accusations américaines interviennent alors que plusieurs responsables politiques à Washington, dont le sénateur Ted Cruz, appellent à un durcissement de la position des États-Unis face à Abuja. Ils évoquent un « massacre de masse des chrétiens », une formulation contestée par les autorités nigérianes, qui estiment que les violences ne peuvent être réduites à une opposition religieuse.

Une relation diplomatique sous tension

Les propos de Trump risquent d’alimenter un climat diplomatique déjà fragile entre les deux pays. Le Nigeria demeure un partenaire stratégique pour les États-Unis en Afrique de l’Ouest, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, l’avertissement présidentiel, accompagné de la menace de suspendre l’aide américaine, pourrait compliquer cette coopération.

Abuja a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts pour garantir la sécurité de tous ses citoyens. Le gouvernement insiste sur le fait que la diversité religieuse du pays reste une force nationale et non une fracture. Reste à savoir si les échanges entre Washington et Abuja évolueront vers un apaisement ou une confrontation politique prolongée autour de la question de la liberté religieuse.