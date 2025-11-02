Pour Obama, l'économie américaine favorise Trump et sa famille

Barack Obama a récemment dénoncé l’impact des politiques économiques mises en place par Donald Trump depuis son retour à la Maison‑Blanche. L’ancien président a insisté sur le fait que ces mesures profitent principalement au président et à sa famille, alors que les familles américaines ordinaires continuent de subir les conséquences d’une économie marquée par l’instabilité et la hausse des prix. Cette critique intervient dans le cadre d’un soutien actif à des candidats démocrates lors des élections régionales, rapporté par AP News.

Des bénéfices concentrés et des coûts qui pèsent

Obama a pointé du doigt l’écart croissant entre les profits réalisés par la famille Trump et la situation vécue par la majorité des citoyens. Les droits de douane imposés sur de nombreux produits importés, destinés à protéger certaines industries nationales, ont augmenté le coût des biens de consommation pour les ménages américains. Alors que les entreprises et certains secteurs bénéficient de cette politique, les familles voient leurs dépenses quotidiennes augmenter, sans amélioration réelle de leur pouvoir d’achat. Selon Obama, cette situation reflète une politique économique « chaotique » et déséquilibrée, où l’intérêt général est sacrifié au profit d’intérêts privés.

En parallèle, il a critiqué la passivité du Congrès républicain, qui refuse souvent de s’opposer à Trump, et a exprimé son inquiétude face à la Cour suprême, qu’il juge peu disposée à encadrer les excès de l’administration. Pour Obama, cela montre que les bénéfices économiques se retrouvent entre les mains d’un cercle réduit, tandis que la majorité des Américains supporte les coûts de ces décisions.

Une économie sous tension et des répercussions concrètes

Depuis son retour au pouvoir, Trump a relancé une politique tarifaire agressive. Des taxes supplémentaires ont été appliquées sur l’acier et l’aluminium importés, ce qui a renchéri les matériaux utilisés dans la construction, l’industrie automobile et l’équipement d’usines. Des produits du quotidien ont également été touchés, comme les machines à laver et certains appareils électroniques, dont les prix ont augmenté pour les consommateurs. Le secteur agricole a été affecté à travers les représailles commerciales de pays partenaires, réduisant l’accès des producteurs américains à certains marchés d’exportation.

Ces tensions économiques s’accompagnent d’une incertitude institutionnelle. La passivité du Congrès et le manque apparent de contrôle de la Cour suprême sur l’exécutif peuvent amplifier les déséquilibres et prolonger l’effet de ces mesures sur le quotidien des familles. Selon Obama, la combinaison de décisions économiques concentrant les bénéfices et d’un encadrement institutionnel limité constitue un risque pour la stabilité et l’équité de l’économie américaine, et renforce l’urgence de choix électoraux capables de redresser la situation.