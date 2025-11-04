Présidentielle au Bénin : l’étape médicale des candidats officiellement ouverte

La Cour constitutionnelle a en effet procédé, ce mardi 4 novembre, à l’ouverture officielle des examens médicaux obligatoires pour les deux duos en lice. Une formalité exigée par la Constitution, préalable à la validation définitive des candidatures.

Sous la présidence du professeur Cossi Dorothé Sossa, la Cour a accueilli tour à tour les deux duos candidats dans un cadre empreint de solennité. La séance inaugurale a permis de rappeler les dispositions légales encadrant cette étape et d’établir le lien de travail entre les candidats et l’équipe médicale mandatée à cet effet. À l’issue de cette rencontre, les échanges se sont poursuivis à huis clos, le temps pour les candidats de s’imprégner du protocole d’examens et de ses implications dans le processus électoral.

Trois experts pour une mission sensible

Pour conduire cette évaluation, la Cour constitutionnelle a désigné un collège médical composé de trois professeurs réputés : Angèle Azon Kouanou, spécialiste en médecine interne ; Léopold Houétondji Codjo, cardiologue ; et Francis Tognon Tchegnonsi, psychiatre. Leur mission, encadrée par l’article 44 nouveau de la Constitution et la décision EP25-001 de la Cour, consiste à examiner chaque candidat sur les plans physique et psychique, à prescrire les analyses nécessaires et à établir un rapport détaillé attestant de leur aptitude à exercer la plus haute fonction de l’État.

Une étape déterminante pour la suite du processus

Les résultats de ces examens seront transmis au président de la Cour, seule habilité à apprécier la conformité médicale des candidatures. Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que sera publiée la liste définitive des duos autorisés à participer au scrutin. Les binômes Wadagni–Talata et Hounkpè–Hounwanou devront ainsi patienter quelques jours avant de connaître la décision de la Cour. Souvent passée inaperçue du grand public, la visite médicale présidentielle constitue pourtant une garantie majeure de la crédibilité du processus électoral. Elle vise à s’assurer que ceux qui aspirent à diriger la Nation disposent des capacités physiques et mentales nécessaires pour remplir, dans la durée, les obligations de la magistrature suprême.