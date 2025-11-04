Sénégal : Khombole franchit une étape dans la dématérialisation de l’état civil

Les habitants de Khombole peuvent désormais obtenir leurs actes administratifs sans se déplacer. Sous l’impulsion du maire Magueye Boye, la commune adopte une gestion numérique complète des actes d’état civil. Cette réforme, alignée sur le « New Deal Technologique » du gouvernement sénégalais, marque une avancée significative dans la simplification des démarches et la modernisation de l’administration locale.

Une administration locale désormais connectée

La commune de Khombole, située dans la région de Thiès, a officialisé la dématérialisation totale de ses actes d’état civil. Les certificats de naissance, de mariage ou de décès peuvent être demandés et payés à distance, grâce à une plateforme qui intègre les services de mobile money. Les citoyens ont ensuite le choix entre recevoir leurs documents sous format électronique — via WhatsApp ou e-mail — ou les retirer en version papier à la mairie.

Cette innovation, selon le maire Magueye Boye, vise à réduire les files d’attente, limiter les erreurs manuelles et rapprocher les services publics des usagers. Elle s’inscrit dans une politique nationale de transformation numérique progressive, dont d’autres communes devraient bientôt bénéficier. Le dispositif est conçu pour être interopérable avec d’autres systèmes administratifs, une étape essentielle pour bâtir un écosystème de services publics modernisés.

Le programme NEKKAL en toile de fond

Le New Deal Technologique constitue la feuille de route du Sénégal en matière de modernisation numérique. Adopté par l’État, il fixe pour objectif la construction d’une administration connectée, inclusive et sécurisée, où l’état civil occupe une place stratégique. Ce cadre global a permis la mise en œuvre du programme NEKKAL (« Mon état civil, ma citoyenneté »), qui vise à moderniser le système d’information de l’état civil et à consolider un fichier national biométrique unique. Ces initiatives s’appuient sur des financements publics et des partenariats techniques, notamment pour la numérisation de millions d’actes déjà enregistrés à travers le pays.

Dans cette dynamique, Khombole fait figure d’exemple en démontrant qu’une commune moyenne peut, grâce à des outils adaptés et une volonté politique claire, offrir un service numérique efficace et fiable. Plusieurs acteurs du secteur public prévoient de s’appuyer sur cette expérience pour étendre la digitalisation à d’autres collectivités, dans le cadre des réformes prévues par le ministère chargé du Numérique. Ce modèle pourrait également être valorisé dans les programmes d’inclusion numérique soutenus par des partenaires internationaux.

La dématérialisation des actes d’état civil à Khombole illustre concrètement la transition numérique engagée par l’État sénégalais. Elle préfigure la généralisation future de services publics accessibles en ligne, sans rupture territoriale ni exclusion sociale.