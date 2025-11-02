USA : Diddy filmé en prison tout sourire avec ses co-détenus

Des photos récentes de Sean “Diddy” Combs à la prison fédérale de Fort Dix ont été diffusées par TMZ. Elles montrent l’artiste dans une attitude détendue. Vêtu d’un manteau bleu foncé avec bonnet et pantalon gris, il apparaît en pleine discussion avec plusieurs détenus, affichant un large sourire. Sur l’un des clichés, il semble échanger une poignée de main, ce qui laisse penser à une intégration cordiale au sein du groupe. Cette nouvelle série donne un aperçu différent de son quotidien derrière les barreaux, marqué par des échanges informels dans la cour de l’établissement.

Une installation progressive à Fort Dix

Pour rappel, Sean Combs a débuté sa peine fédérale à Fort Dix, dans le New Jersey. Le Bureau fédéral des prisons a confirmé son transfert, effectué jeudi matin, vers cet établissement à sécurité minimale. Ce choix était souhaité par son équipe juridique, estimant que ce centre offrait un accès plus adapté aux programmes de réhabilitation et aux visites familiales que le centre de détention de Brooklyn, où il était incarcéré sans possibilité de libération sous caution depuis septembre 2024.

Les photos publiées ce week-end montrent une routine qui semble prendre forme, au milieu des autres détenus. Elles offrent aussi un rare aperçu physique de l’artiste, dont la barbe grisonnante témoigne du temps écoulé depuis sa dernière apparition publique. L’attitude affichée sur ces images suggère qu’il tente de s’acclimater à cette nouvelle étape de sa vie carcérale, en s’appuyant sur les échanges quotidiens avec les personnes qui partagent désormais son environnement.