USA : la Russie fustige les "manoeuvres américaines excessives" autour du Venezuela

La réaction de Moscou aux opérations américaines menées près des côtes vénézuéliennes marque un nouveau point de tension entre les deux puissances. Les autorités russes reprochent à Washington un usage jugé excessif de moyens militaires dans la zone caraïbe.

Moscou critique l’opération américaine en mer des Caraïbes

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné la présence croissante de forces américaines autour du Venezuela. La porte-parole Maria Zakharova a estimé que l’ampleur du dispositif employé contre les réseaux de narcotrafic n’était pas proportionnée, tout en rappelant que ces actions seraient contraires au droit américain et au droit international. Moscou affirme continuer à soutenir le gouvernement vénézuélien pour la protection de sa souveraineté.

Washington justifie de son côté ces opérations par la lutte contre le trafic de drogue. La campagne menée par les forces américaines dans la mer des Caraïbes et dans l’est du Pacifique a visé au moins quatorze embarcations et causé soixante-et-une victimes, selon les informations disponibles. Des navires militaires, des avions de combat et plusieurs milliers de soldats ont été mobilisés dans cette opération.

Les relations entre Caracas et Moscou reposent depuis plusieurs années sur des accords de coopération énergétique et militaire. La Russie a fourni au Venezuela des équipements de défense, notamment des avions et des systèmes antimissiles. Les deux pays entretiennent un dialogue régulier, avec des visites officielles et des programmes de formation militaire.

Volonté d’affirmer un soutien politique

La Russie considère ces manœuvres américaines comme une pression supplémentaire sur le Venezuela. Moscou évoque une situation qui exigerait une réaction ferme, estimant que la sécurité du pays sud-américain est directement impactée. Les autorités russes ont réaffirmé leur position en faveur du gouvernement de Nicolás Maduro.

Les critiques russes surviennent alors que les États-Unis continuent de dénoncer la politique du président vénézuélien. Des accusations liées au narcotrafic ont été formulées à son encontre par le président Donald Trump, ce qui accentue les tensions diplomatiques. Les opérations militaires américaines sont perçues par Caracas comme un signal visant à affaiblir le pouvoir en place.

Le positionnement de Moscou confirme la volonté de maintenir son rôle sur la scène internationale aux côtés de ses partenaires latino-américains. Cette prise de position intervient alors que la Russie fait déjà face à une condamnation internationale pour son offensive en Ukraine. Malgré cette situation, elle affirme conserver sa capacité à soutenir ses alliés.

La réaction russe aux opérations américaines autour du Venezuela montre l’importance que Moscou accorde à cette alliance stratégique. Les critiques formulées illustrent l’enjeu géopolitique de la région, où les interventions militaires et les rivalités diplomatiques influencent l’équilibre des relations entre États.