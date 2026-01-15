A Accra, des Béninois présentent le Vodun à travers l'exposition "Les Revenants"

L’exposition Les Revenants s’est tenu à Accra, au Ghana, du 12 décembre 2024 au 14 janvier 2026. Le projet met en avant des thématiques liées à la mémoire, à l’identité et à la spiritualité, avec un accent particulier sur le Vodun, élément central du patrimoine culturel béninois.

L’initiative est portée par trois acteurs béninois : l’artiste plasticien Dimitri Fagbohoun, auteur des œuvres exposées, Esse Dabla-Attikpo, la commissaire de l’exposition, et Adétoyé Aguessy, mécène du projet. À travers cette exposition, ils ont fait connaître au public ghanéen une partie de l’expression artistique et spirituelle du Bénin.

Une exposition ouverte au public ghanéen

Pour Dimitri Fagbohoun, cette exposition constitue une première rencontre avec un public majoritairement anglo-saxon. L’artiste explique que cette confrontation avec un nouvel environnement culturel lui a permis d’observer la réception de ses œuvres par un public différent, marqué par une curiosité et un intérêt pour les thématiques abordées. Le titre Les Revenants est issu d’une réflexion collective entre les porteurs du projet sur la manière de présenter une approche béninoise dans un contexte ghanéen. Les œuvres exposées abordent des questions liées à l’histoire et à l’identité. L’artiste indique s’appuyer sur des sujets personnels et des interrogations liées à son parcours pour construire son travail plastique.

Le thème du retour au cœur du projet

Selon Esse Dabla-Attikpo, le thème du retour constitue un axe important de l’exposition. Il fait écho au contexte ghanéen, marqué depuis 2019 par des initiatives favorisant le retour de personnes issues de la diaspora africaine. Cette dimension crée un lien entre le Ghana et le Bénin, deux pays partageant des références historiques et culturelles communes.

La commissaire précise que les notions de mémoire, d’identité et de spiritualité structurent l’ensemble du parcours. La spiritualité vodun y est présentée comme un élément identitaire fort du Bénin. Il exprime par ailleurs le souhait de voir l’exposition devenir itinérante afin d’être présentée ultérieurement au Bénin et dans d’autres pays.

Un projet de rapprochement culturel

Pour Adétoyé Aguessy, le soutien apporté à l’exposition s’inscrit dans une volonté de rapprochement culturel entre le Bénin et le Ghana. Il rappelle les liens historiques existant entre les anciens royaumes de la région, avant la fixation des frontières actuelles.

Le mécène souligne également que le Ghana connaît, depuis plusieurs années, un afflux de visiteurs internationaux. Dans ce contexte, l’exposition offre au public local et aux touristes l’opportunité de découvrir certains aspects de la culture béninoise, en attendant une visite directe du pays et de ses événements culturels.

L’exposition Les Revenants s’inscrit ainsi dans une démarche de diffusion culturelle et de dialogue entre les deux pays, à travers l’art contemporain et les références spirituelles africaines.