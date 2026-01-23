Afrique : les 10 plus grandes économies en 2026 dont 2 pays du Maghreb

Au cours des dernières années, l’économie africaine a traversé une période marquée par des défis importants mais aussi par des opportunités de transformation. L’inflation a pesé sur plusieurs économies majeures, tandis que la dévaluation de certaines monnaies a affecté le classement des puissances économiques selon les mesures en devises étrangères. Parallèlement, l’endettement souverain s’est accru pour certains pays, contraignant leurs marges de manœuvre budgétaires. Sur le plan positif, la technologie et les services financiers numériques se sont développés rapidement dans plusieurs nations, ouvrant des perspectives de croissance novatrices. L’agriculture, secteur fondamental pour le continent, continue de jouer un rôle majeur malgré les défis climatiques. Face à ces réalités contrastées, le continent amorce une transition progressive vers une économie davantage diversifiée.

Afrique du Sud, Égypte et Nigeria dominent le trio de tête des plus grandes économies africaines

Selon les projections du FMI, l‘Afrique du Sud demeure sans conteste la plus grande économie du continent avec une projection de 443,64 milliards de dollars pour 2026. Cette position de leader repose sur une base industrielle et financière particulièrement développée. Le pays bénéficie d’infrastructures solides, d’un secteur des services financiers sophistiqué et d’une économie diversifiée couvrant l’exploitation minière, la manufacture et les services. La stabilisation récente du réseau électrique, qui avait longtemps freiné la productivité industrielle, ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour ce hub économique continental.

L’Égypte se classe au second rang avec un PIB projeté de 399,51 milliards de dollars en 2026. L’économie égyptienne s’appuie sur une industrie diversifiée comprenant la chimie, le textile et les technologies de l’information, tout en bénéficiant d’investissements massifs autour de la Zone économique du canal de Suez. Cette situation géographique stratégique, combinée à sa population importante et à ses ressources agricoles le long du Nil, consolide la position de l’Égypte comme deuxième puissance économique africaine.

Publicité

Le Nigeria complète le podium avec une projection 334,34 milliards de dollars pour 2026, reflétant une économie relativement stable en termes de production mesurée en prix courants. Bien que le pays dépende largement des revenus provenant des hydrocarbures, il continue de consolider ses équilibres macroéconomiques et de renforcer sa résilience économique face aux chocs externes.

Maroc et Algérie portent la croissance du Maghreb dans le classement économique africain

Au-delà du trio de tête, le Maroc s’affirme comme la cinquième économie africaine avec un PIB nominal attendu de 196,12 milliards de dollars en 2026, marquant une augmentation significative de près de 17 milliards de dollars par rapport à 2025. Le royaume marocain représente une success-story économique distincte, fondée sur une stratégie de diversification industrielle résolue. Le secteur automobile marocain s’est imposé comme le pilier majeur de cette croissance, établissant le Maroc en tant que premier producteur automobile du continent. Cette industrie, caractérisée par la présence de géants comme Renault et Stellantis, export vers l’Europe et le continent africain, générant des exportations dépassant les 14 milliards de dollars.

L’Algérie, bien qu’elle occupe la quatrième place, affiche une trajectoire ascendante notable avec un PIB nominal estimé à 284,98 milliards de dollars. Avec des recettes tirées des hydrocarbures et des efforts de diversification de son économie, l’Algérie renforce son assise économique. Le pays se rapproche progressivement de la deuxième place occupée par l’Égypte, transformant sa position conjoncturelle en une dynamique durable. Cette consolidation place Alger comme acteur central du trio de tête économique africain. Les deux puissances du Maghreb incarnent ainsi des modèles économiques distincts : l’Algérie privilégie la stabilité macroéconomique et la gestion prudente de ses ressources énergétiques, tandis que le Maroc mise sur l’industrialisation accélérée et la transition énergétique pour générer une croissance endogène.

Au-delà des cinq premières positions, le Kenya atteindra 140,87 milliards de dollars, porté par la dynamique de ses services financiers numériques et sa position de centre régional pour l’Afrique de l’Est. L’Éthiopie, avec 125,74 milliards de dollars, confirme son statut d’économie à forte croissance, alimentée par les investissements en infrastructures et l’agriculture. Le Ghana enregistrera 113,49 milliards de dollars, la Côte d’Ivoire 111,45 milliards de dollars, tandis que l’Angola complète le top 10 avec 109,86 milliards de dollars.

Les 10 plus grandes économies d’Afrique en 2026